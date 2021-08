A Atlético Nacional le surgió otro problema jurídico: ahora, con Miguel Ángel Borja

En las últimas semanas, se ha hablado más de Atlético Nacional desde la parte extradeportiva y no tanto por lo que hace en el terreno de juego. Sumado al problema con Cortuluá y la imposibilidad de inscribir a sus refuerzos, se sumó otro.

Ahora, el dilema es con Miguel Ángel Borja, a quien le deben un dinero, recordando que el delantero fue vendido del cuadro 'verdolaga' a Palmeiras, de Brasil. Sin embargo, no todo estaba tan claro.

Por eso, para conocer los detalles, César Pinzón, abogado del futbolista, habló este jueves 12 de agosto en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'. Allí, explicó paso a paso cómo surgió todo, cómo intentaron resolverlo y en qué instancia van.

"Desde el momento de la venta a Palmeiras, se guardaron un 30%, el cual Nacional tenía la opción de hacer efectiva la cláusula, a los dos años y medio, ya fuera cobrando los tres millones de dólares o continuando como socio de Palmeiras en un futuro negocio. Como Miguel se había desvalorizado, Nacional determinó cobrar los tres millones. Le tocó demandar ante la Fifa y, tras el fallo, Palmeiras tuvo que pagarle a Atlético Nacional. Así fue e hicieron un compromiso para pagar los tres millones y los 100.000 de intereses. De ahí, sale la obligación porque es parte de la transferencia de la misma del primer porcentaje (70%), donde el jugador tendría, de acuerdo al Artículo 14 del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, el 8% de ese valor", afirmó.

A partir de ahí, se desencadenó la problemática que, hasta la fecha, no tiene solución y ya se han visto en la obligación de tomar cartas en el asunto con el objetivo que, desde las toldas del club antioqueño, le respondan a Borja.

"Inicialmente, Miguel habló con el presidente Juan David Pérez cuando estaba. Se le enviaron cartas, se le hizo conocer. No se estaban cobrando intereses ni nada. El doctor Pérez dijo que hablaría con la Junta Directiva. Eso se alargó hasta febrero y ahí ya se procedió a la parte legal ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación, a través de un acuerdo, donde se le envió a Nacional para que lo firmara. Llegó mayo y nunca firmaron. Acudí a la Federación para que le iniciaran un proceso disciplinario. A hoy, no ha pasado nada. Eso está quieto. Como ya Miguel Ángel está afuera, esto coge una órbita internacional. Si Nacional no firma el acuerdo, tendríamos que ir a la Fifa directamente", añadió.

De acuerdo con el abogado Pinzón, "Miguel quiere mucho a Nacional e intentó hacerlo de forma directa, pero nunca se llegó a buen puerto y el respeto prima por sobre todas las cosas".

"Es un derecho adquirido y más cuando Nacional también se lucró con una venta cercana a los 14 millones de dólares. Por obligación, a Miguel le corresponde el 8%. Por varios lados, Atlético Nacional se vio beneficiado, pero no ha pasado nada. Es lógico que le deben pagar al jugador. Para eso trabaja, justamente, para beneficiarse de lo que hace", sentenció.