A Cali no le alcanzó para hacer respetar su casa: 1-1 con Águilas Doradas, en entretenido partido

Deportivo Cali la luchó, la 'guerreó' hasta el final, pero no pasó del empate a un gol con un Águilas Doradas , que terminó jugando con 10 hombres, en juego de la quinta fecha de la Liga I-2023. Los dirigidos por Jorge Luis Pinto disputaron un buen juego en el estadio de Palmaseca, que tuvo buena presencia de público, no obstante, no le pudo dar una alegría total por el resultado final.

En la antesala del compromiso entre caleños y antioqueños hubo un notable minuto de silencio en honor a la memoria del fallecido futbolista Andrés Balanta, y quien se formó en la cantera del conjunto 'azucarero'; las lágrimas en los rostros de los protagonistas de la película, se evidenciaron. Luego de ello, los aplausos en las tribunas fueron sin cesar.

Ya en el trámite del compromiso, el duelo fue intenso, de ida y vuelta y con buen ritmo; ambos clubes mostraron sus 'armas' para quedarse con los tres puntos. En los 'dorados' fueron 'revulsivos' Marco Pérez y Jhon Fredy Salazar, mientras que en el local, Kevin Velasco y Andrés Arroyo, se llevaron los 'flashes' y buenas acciones.

Precisamente iban sólo siete minutos de juego cuando Cali generó la primera oportunidad clara de gol. Gran acción entre Daniel Mantilla y Kevin Velasco, éste último envió un centro al área y la pelota le quedó a Arroyo, quien remató de primera, pero el arquero de los 'dorados' se vistió de héroe y con la pierna evitó el tanto del conjunto local.

Mientras que los dirigidos por Lucas González, lo intentaron desde la media distancia Jean Pineda, pero sin éxito. Los primeros 45 acabaron 0-0, y fueron bastante intensos y 'candentes' y con amarillas por parte y parte.

Para los segundos 45, el ritmo no bajó y fue el visitante el que abrió el marcador en las primeras de cambio. El encargado de decretar el 0-1 en el tablero fue Jean Pineda. El jugador cartagenero definió desde fuera del área y al fondo de la red. El arquero del Cali, Kevin Emiliano Dawson, por más que puso los guantes, no pudo evitar que su pórtico fuera vulnerado.

Pero minutos más tardes, los locales fueron al frente en pro de lograr la paridad y lo hicieron pronto. El encargado de poner a festejar a los hinchas 'azucareros' fue Andrés Arroyo, quien marcó un verdadero golazo de larga distancia. 1-1 en el marcador, en 55 de juego.

Con el correr del reloj, ambos equipos buscaron un tanto más el de la victoria, pero ni Cali ni Águilas pudieron vulnerar al arco contrario, y eso que los verdes caleños tuvieron un hombre de más desde el minuto 63 luego de la expulsión de Jean Fuentes, quien le propinó un codazo en el rostro a Andrés Arroyo.

Con el resultado de este lunes, Cali llegó a tres puntos tras tres compromisos jugados; por su parte, Águilas Doradas llegó a nueve unidades y es tercero en la tabla general.