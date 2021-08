Fernando Uribe está inmerso en la polémica disputa entre Atlético Nacional y Cortuluá, en la que los verdes de Antioquia están condenados a pagar 5 millones de dólares a sus pares del 'Corazón del Valle'. Y por eso, el delantero actual de Millonarios ha recibido mensajes amenazantes.

El jugador ha recibido palabras fuertes, pero ahora compartió uno de ellos, ya que involucraron a sus seres queridos.

"No me importa que se metan conmigo porque hace parte de lo que en Colombia hemos 'normalizado' insultar y tirar odio en redes sociales... pero a mis hijas no las toca nadie, se tienen que lavar la boca cuando las mencionen ratas como el de este mensaje", explicó el ariete de los azules.

Esto, luego de que el aficionado dijera: "Que tus hijas no lamenten ni lloren cuando esto (el problema entre Nacional y Tuluá) que haces se le devuelve a ella en cualquier aspecto de la vida. Celebra ahora".

Incluso, Uribe preguntó si esto sería una "amenaza", etiquetando a las autoridades pertinentes.