A horas del partido contra Junior: confirman casos positivos de coronavirus en Millonarios

A pocas horas del partido frente al Junior de Barranquilla, por la vuelta de la semifinales de la Liga del fútbol colombiano, Millonarios confirmó que tiene dos contagios de coronavirus.

"Millonarios FC informa que luego de las últimas pruebas PCR realizadas, se presentaron dos casos positivos. Las personas se encuentran asintomáticas y en buen estado de salud. Igualmente están aisladas y en constante monitoreo de nuestro cuerpo médico", comunicó el club.

Aunque en el informe realizado no se incluyen nombres, parece que los contagiados son Andrés Llinas y Edgar Guerra, pues los dos futbolistas que suelen tener rodaje en el plantel, no hacen parte de la convocatoria y no estarán en el juego de este domingo.

Gracias a todos por el apoyo incondicional. Con mucha impotencia de no poder jugar hoy, desde casa estaré apoyando a todo el equipo. Con la FE intacta!!! — andres llinas (@allinas97) June 13, 2021

Cabe recordar, que desde la 1:30 p.m., rodará la pelota en el estadio El Campín para definir el primer finalista del campeonato.

Millonarios FC informa que luego de las últimas pruebas PCR realizadas, se presentaron dos casos positivos. Las personas se encuentran asintomáticas y en buen estado de salud. Igualmente están aisladas y en constante monitoreo de nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/togS3k62Vi — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 13, 2021

