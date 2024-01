"A Hugo Rodallega no se le nota la edad; es un referente y resalto su humildad y esfuerzo"

Hugo Rodallega sigue brillando con la camiseta de Independiente Santa Fe. Ya son 18 goles en 40 partidos disputados con el 'león' y dos de ellos llegaron este sábado 27 de enero. Y es que el delantero fue clave en la victoria 3-1 sobre Envigado, en El Campín, por la segunda fecha de la Liga I-2024 del fútbol colombiano. Allí, se fue de doblete y celebró con toda.

Es el tercer tanto en el actual certamen, recordando que marcó el del triunfo 0-1 sobre Deportivo Pasto, en la jornada 1. Así las cosas, los elogios no se han hecho esperar y esta vez quien habló al respecto fue su director técnico, Pablo Peirano. En rueda de prensa, el estratega no se guardó ni un solo halago para el atacante, quien no ha parado de brillar.

"Hay que ponerle las pelotas adentro del área para que resuelva, pero tiene una humildad para trabajar, el sacrificio que sabe muy bien cómo y dónde presionar. Por momentos, es el que inicia la presión. Es un referente para todos y, de paso, es el cabeza de área. Nosotros hacemos un trabajo para él y así generarle opciones de gol y algunos circuitos", afirmó.

Pero eso no fue todo. " Tenemos que aprovecharlo y hacer un juego para todo el equipo y así pueda finalizar la mayoría de opciones que se generen. Eso es lo que más queremos todos siempre y por lo que se trabaja", añadió el entrenador, que está encantado con Hugo Rodallega, de quien resaltó también varias virtudes que muestra adentro y afuera de la cancha.

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, en acción de juego del partido contra Envigado Archivo de Colprensa

Publicidad

"Las grandes variantes que tenemos en el frente de ataque finalizan con él, normalmente. Además que su trabajo táctico va de la mano de su experiencia, su lectura en el juego, la inteligencia que tiene, el saber moverse antes de que venga la pelota. Resalto su humilidad, el esfuerzo de nunca estar parado. Está en un buen momento. No se le nota la edad", dijo.