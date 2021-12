"A Juan Carlos Osorio se le exigió ser campeón y no cumplió; América se ve confundido"

“Se le exigió ser campeón... el profesor Osorio no cumplió con las expectativas, no las aprobó. Pero además del tema resultado, me quedo más intranquilo porque cada vez veo más confundido al equipo”, expresó Jorge Bermúdez en el programa 'Balón Dividido', de 'ESPN', este lunes, luego de que América de Cali fuera eliminado de los cuadrangulares finales, tras perder 0-1 contra Tolima, en el Pascual Guerrero.

Este resultado dejó un 'sinsabor' en la afición vallecaucana, que esperaba un triunfo frente a los 'pijaos' para llegar con vida a la última jornada, donde enfrentarán a Millonarios, en Bogotá.

“No veo un equipo convincente, veo un equipo que gana a los tumbos y así con América no va a caminar... entre más tiempo pasa más confundido lo veo”, agregó el exfutbolista.

Ahora, Juan Carlos Osorio deberá planear lo que será su América para el 2022, luego de concluir su participación en la Liga colombiana 2021 - II.