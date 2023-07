A Juan Fernando Quintero no le habría gustado que Hernán 'Bolillo' Gómez lo pusiera de suplente

El ambiente en el camerino del Junior se ha vuelto cada vez más tenso en los últimos días debido a una supuesta disputa entre el técnico Hernán Darío Gómez y el talentoso mediocampista Juan Fernando Quintero. Según los informes, Quintero ha expresado su descontento con la forma en que el 'Bolillo' ha estado dirigiendo al equipo y habría tomado la decisión de dar un paso al costado.

En la prensa de Barranquilla revelaron el detonante que generó la inconformidad del exRiver Plate se dio el pasado jueves, cuando el estratega antioqueño le comunicó a 'Juanfer' que no sería titular en el inicio de la temporada y le dijo textualmente: "Te voy a llevar de a poco", comentó 'El Heraldo'.

Esta declaración no fue bien recibida por el mediocampista, y es que en esa intención de Herán Darío Gómez, en el entrenamiento del pasado jueves habría ubicado a Juan Fernando Quinetero en el equipo 'suplente'. Información que adelantó Fuad Char a los medios recientemente.

Esta situación ha generado un malestar no solo en el mediocampista de 31 años, sino también en otros integrantes del grupo de jugadores del Junior. Aunque no se han dado detalles específicos sobre las otras cuestiones que han causado tensiones en el camerino, queda claro que la relación entre el 'Bolillo' y Juan Fernando Quintero no es la mejor en este momento.

La situación es preocupante para el Junior, ya que el habilidoso futbolista de pierna zurda es considerado uno de los jugadores clave del equipo. Su talento y habilidades son valorados por los aficionados, y su presencia en el campo marca una diferencia significativa en el juego del equipo.

Juan Fernando Quintero en entrenamiento con el Junior de Barranquilla. @Juniorclubsa

En este momento, queda por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos y si se logrará resolver esta disputa interna que afecta al equipo. El Junior de Barranquilla debe buscar una solución para restablecer la armonía en el camerino y garantizar que todos los jugadores estén enfocados y comprometidos en el objetivo común de lograr buenos resultados en la temporada.

Los próximos días serán cruciales para determinar si se puede encontrar una solución o si la situación entre Herán Darío Gómez y Juan Fernando Quintero. De hecho, el máximo accionista del equipo espera poder convencer a 'Juanfer' de quedarse en el equipo y limar asperezas con el experimentado timonel antioqueño.

"Seguiremos conversando con él durante el día a ver realmente qué está pensando", comentó Fuad Char, a los diferentes medios de comunicación que han estado pendientes a esta nueva polémica.

Recodemos que el mercado de transferencias ha sido bastante tenso en el conjunto 'tiburón', desencadenando en la salida de Mario Sebastián Viera, provocando la inconformidad de Carlos Bacca y ahora generando molestia de Juan Fernando Quintero.