A la hinchada de Nacional no le gustó el cambio de Daniel Mantilla frente a Tolima: el DT lo explicó

Atlético Nacional cayó este jueves frente al Deportes Tolima, 0-1 en el Atanasio Girardot, y se quedó sin la posibilidad de retomar el liderato de la Liga del fútbol colombiano en estos momentos, que se adjudicó Jaguares de Córdoba, con 10 puntos en las primeras cuatro jornadas.

De esta manera, los 'verdolagas' volvieron a caer ante un equipo al que se les dificulta enfrentar, y con el que han perdido cuatro veces en los últimos seis enfrentamientos por liga.

Un hecho que no pasó desapercibido fue el descontento de la hinchada antioqueña cuando el técnico Alejandro Restrepo sacó al volante Daniel Mantilla, al 68', pocos minutos después de que los 'pijaos' tomaron ventaja con el gol de Gustavo Ramírez.

En su lugar ingresó Giovanni Moreno y, el que fue su regreso a jugar en el Atanasio, se vio empañado por la mala reacción y los silbidos que bajaron desde las graderías, pues Mantilla estaba cumpliendo en su labor y a la hinchada no le gustó que lo sacaran.

La explicación del técnico sobre el cambio

Al final, la variante de Mantilla y las otras cuatro que realizó Restrepo en el partido no surtieron efecto, y sufrieron su primera derrota en el campeonato. El entrenador habló en rueda de prensa y explicó por qué tomó esta decisión.

“Primero, valorar el buen trabajo que estaba haciendo Daniel, porque nosotros también lo sentíamos así. Pero con la inclusión de ‘Gio’, con su juego aéreo, con sumar uno o dos hombres por dentro más, ‘Gio’ y Yeison (Guzmán), con la media distancia que tienen, y de pronto esa asociación, ya veníamos replanteando también que Yeison y Álvaro (Angulo) pudieran tomar una altura superior en el campo y atacar las bandas. Y en esas interacciones por dentro que planteamos, era la solución que le queríamos dar”, afirmó el entrenador 'verdolaga'.

“No era porque él no estuviera haciendo bien su trabajo, sino que ya veníamos pensando en un planteamiento diferente. Daniel estaba haciendo un muy buen trabajo de fijar a su lateral, de ser desequilibrante también, él ha jugado mucho por izquierda en los diferentes equipos donde ha jugado, con nosotros lo ha entrenado. Y era una posibilidad que podíamos tener, a partir de que vimos que no fluíamos intentamos cambiar de banda. Y consideramos, como ya lo dije, que hizo muy buen partido también”, finalizó Alejandro Restrepo.

La reacción de la tribuna en el cambio de Daniel Mantilla. pic.twitter.com/EG9RHMjAKo — Juan David Londoño (@juandl84) February 4, 2022

