A Lucas González le caen 'rayos y centellas' por sus palabras tras la derrota con Medellín

Horas después de las ‘calientes’ declaraciones de Lucas González en rueda de prensa, luego de caer por 1-2 frente a Independiente Medellín, las redes sociales no han perdonado al estratega de América y le han ‘tirado’ con todo.

Y es que, afirmando que la derrota en casa frente al ‘poderoso’ se resume en una “aparición de la virgen y dos regalos” que supieron aprovechar de gran manera para llevarse los tres puntos del estadio Pascual Guerrero, evidentemente los cibernautas no se hicieron esperar para atacar al entrenador ‘escarlata’.

“La figura del partido según el Pep Guardiola de Soacha”, citó un usuario en la cuenta de ‘X’, además de adjuntar una fotografía de la virgen María, como respuesta a las contundentes declaraciones de Lucas González en rueda de prensa.

La figura del partido según el Pep Guardiola de Soacha @LucasGonzalez_V pic.twitter.com/21F5sIrFQm — Pipo Madrid (@pipomadrid) November 13, 2023

No obstante, otros cibernautas no tomaron con gracia las palabras del entrenador de América, sino que mostraron evidente molestia por su ‘soberbia’ y manera en la que se expresó del Medellín. “El señor Lucas González es un mal perdedor, quiso tapar sus errores y los de sus jugadores hablando mal del contrario. En las series cortas lo importante es el resultado, no cómo se juega y hoy en la tabla Medellín tiene tres puntos y América no tiene nada”, citó un usuario.

El señor Lucas González técnico del América es un mal perdedor quiso tapar sus errores y los de sus jugadores hablando mal del contrario en la series cortas lo importante es el resultado no cómo se juega hoy en la tabla Medellín tiene tres puntos América no tiene nada — @varonpaisa (@paisitajazf) November 13, 2023

Por otra parte, la derrota tampoco cayó muy bien en la afición ‘escarlata’, que también criticó al estratega bogotano por su falta de a carácter y jerarquía en las fases finales del fútbol colombiano, recordándole el ‘fracaso’ del año pasado con Águilas Doradas.

“Si bien los goles del rival llegan por errores individuales, Lucas González no supo qué hacer cuando el partido necesitaba de su mano. El América fue un equipo plano y previsible. Un equipo con solo un plan, con el mismo libreto para hacer los cambios", dijo un cibernauta en redes sociales.

¿Qué dijo Lucas González, tras caer 1-2 con Medellín?

Una vez culminó el compromiso entre América de Cali e Independiente Medellín, Lucas González atendió a los medios de comunicación, mostrándose sorprendido y lamentado por lo que pasó en el estadio Pascual Guerrero.

"Lo primero que nos deja es tristeza. Empiezas cuadrangulares contra un muy buen equipo, que nos sorprendió. El cuerpo técnico, porque es la primera vez que decide salir así, con los tres volantes de la mitad. Venían con una propuesta más defensiva de lo que yo pensaba. Ellos se encuentran con, desafortunadamente para nosotros, afortunadamente para ellos, como decimos nosotros, se les apareció la virgen porque les hicimos dos regalos en dos jugadas que tenemos perfectamente controladas. Son dos penaltis que ellos logran marcar".