"A Nacional lo afectó la celebración de la Copa, las fotos, pidiendo matrimonio, las redes"

"Decir la verdad acá en Colombia es duro. Pero a Nacional le faltó seriedad en la parte final de la Liga. La gente acá se encuentra dolida por lo sucedido". Esas fueron las palabras de Gabriel Jaime 'Barrabás' Gómez, exjugador del verde de Antioquia, a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para analizar la prematura eliminación del equipo en los cuadrangulares de la Liga del fútbol colombiano, luego de perder 1-2 con Cali, en el propio estadio Atanasio Girardot.

Además, el exfutbolista tocó otros temas pero fue crítico con la actitud que mostraron los jugadores y el cuerpo técnico.

*Las secuelas de una celebración grande por ganar la Copa contra Pereira

“Pienso que Nacional tuvo un desgaste duro en el torneo y para mí también ese torneo que ganaron, esa celebración no me gustó, muy imprudentes para el fútbol, ellos pensaron que ya habían cumplido, que sería fácil el torneo y el fútbol todo el día es más difícil jugar. Cali es un muy buen equipo, es fuerte, lo vi favorito porque Nacional no venía ganando, jugando bien, además esa celebración en Pereira luego de perder 1-0, entonces se fue viendo un grupo conforme, y lo más importante en Colombia es la liga”.

*Hubo conformismo

“Somos conformistas, nosotros a veces ganamos una y por ahí pensamos que ganamos, jugadores que tienen todas las comodidades, a ese equipo había que concentrarlo y meterlo, porque uno no puede bajar el nivel así, con jugadores que eran excelentes”.

*La ausencia de Baldomero Perlaza

Publicidad

“El liderazgo fue fundamental, la salida de Perlaza se sintió porque es un jugador con temperamento y en cancha igual”.

*Más sobre la celebración del título por Copa

“Los colombianos cuando ganamos celebramos y pensamos que ya ganamos. Yo vi un equipo muy relajado, esa mano de mujeres en la cancha, eso besándolas, con la mano en las nalgas, pidiendo matrimonio. Le faltó el carácter al entrenador y ponerse serio, porque se venía el torneo más importante”.

*Felipe Aguilar, buen futbolista pero le falta carácter

“No veo un líder, Aguilar quedó lesionado, a veces entre las reuniones entre exjugadores decíamos que en esa posición toca es si mete patadas y es fuerte. Aguilar es buena personas, se ve muy educado, no hay liderazgo, uno necesita un tipo bravo, algo así como los centrales del Tolima”.

*¿Qué se necesita en el otro semestre?

“Tiene que haber un cambio profundo en Nacional, jugadores más maduros, para ser campeones y se necesita madurez, seriedad, compromiso”.