No, gracias.

A Nacional lo 'frenaron' en seco: ídolo 'verdolaga' bajó el pulgar y no tendría en mente regresar Frente a la inminente salida de Kevin Mier, Nacional le golpeó la puerta a Franco Armani, un 'viejo conocido'. No obstante, parece ser que para el guardameta los verdes todavía no son opción.