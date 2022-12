“A Nacional ya le sobran los elogios, que se sacuda y haga lo que sabe hacer”: Alexis García

El exfutbolista y técnico de fútbol destacó la semifinal que protagonizarán Millonarios y Atlético Nacional, y que se comenzará a disputar este miércoles en el estadio El Campín.

Desde las 7:05 p.m. azules y verdes comenzarán la disputa de la llave que dará el cupo a la final de la Liga Águila en este primer semestre.

“Es un partido bastante tensionante, son dos equipos grandes, con aspiraciones, Nacional, el ganador de todo lo último con grandes jugadores, con individualidades importantes, no en su mejor nivel y un Millonarios ambicioso, con sed de gloria, estructurado, fuerte, eso hace una semifinal muy pareja”, aseguró García, en entrevista con Golcaracol.com.

‘El profe Alexis’ destacó que para los azules el encuentro de este miércoles tendrá una doble motivación, puesto que se enfrentan al equipo más grande de Colombia.

“Millonarios se juega una instancia definitiva, no ha tenido muchas oportunidades de estar en las fiestas finales, la tarea no va a ser fácil porque tiene a Nacional al frente”, añadió.

Sobre Dayro Moreno y Macnelly Torres, dijo que el oriundo de Chicoral, Tolima, es uno de los mejores delanteros de Suramérica, mientras que sobre el volante de armado, indicó que es el mejor en el tema de asistencias en el fútbol colombiano.

Al final, Alexis García les envió un mensaje a ambas hinchadas, “es un juego, que lo disfruten y no lo sufran, que vayan a gozársela porque vamos a tener jugadores comprometidos en la cancha, son aficiones grandes, que se comporten como tal, que no se enfrasquen en peleítas y bobadas que no llevan a nada en el futbol ni a sus equipos”.