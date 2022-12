No, gracias.

A Once Caldas no le sale una de local: América le igualó 1-1 en el final del partido En la octava fecha del fútbol colombiano, Once Caldas sigue sin salir con una sonrisa del estadio Palogrande, luego de empatar este sábado 1-1 con un América que tiene la cabeza en su duelo de este martes, en Chile, frente a la Universidad Católica.