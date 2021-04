A Ray Vanegas le sacaron la 'chispa', pero dio la cara: "no discutí con Sebastián Viera"

El partido del domingo pasado entre Pasto y Junior dejó algunas polémicas. Ahí apareció como señalado Ray Vanegas, jugador de los nariñenses, quien tuvo un alegato con algunos de sus compañeros y también se llegó a indicar que también se cruzó con jugadores rivales.

Este martes, Vanegas salió a dar la cara y habló con Javier Hernández Bonnet tratando de explicar lo sucedido.

"Fue una jugada en el partido contra Junior, donde perdimos una pelota con un compañero y tuvimos un alegato con César (Quintero). Pero no pasó nada a mayores, no hubo golpes ni agresiones, ahí quedó todo", dijo inicialmente el atacante.

Además, también abordó otra polémica que se le endilgó. "Jamás discutí con Sebastián Viera con él tampoco hubo absolutamente nada, incluso cambiamos la camiseta. Me escribió después y me dijo que había tenido un problema con alguien del banquillo nuestro. Pero no pasó nada".

Pasto quedó sin posibilidades de clasificación en la Liga del fútbol colombiano e igualmente no corrió con suerte en la Copa Sudamericana, en la que lo eliminó La Equidad.