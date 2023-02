"A Tomás Ángel la eventualidad de la Selección Colombia Sub-20 no lo afectó, lo tomó con madurez"

Una de las figuras de Nacional en la victoria 4-3 sobre Deportivo Pereira, en la vuelta de la final de la Superliga del fútbol colombiano y que significó el título de la Superliga, fue Tomás Ángel, quien ingresó a la cancha del Atanasio Girardot antes de finalizar el primer tiempo para reemplazar a Cristian Castro Devenish y después de entrar en calor, se destapó y marcó dos de los goles (minutos 60 y 69) para los 'verdolagas'. Los otros tantos del equipo antioqueño fueron obra de Dorlan Pabón, mientras que por los 'matecañas' anotaron Juan Pablo Zuluaga, por partida doble, y Arley Rodríguez.

Y hace pocas horas para hablar del joven Ángel, próximo a cumplir 20 años, en Gol Caracol contactamos a Jesús Ramírez, alma y vida del Club Estudiantil, de Antioquia, en donde el atacante estuvo desde los 7 y hasta los 17 años en torneos de la Liga de ese departamento y en nacionales que organiza la Difútbol. 'Chucho' Ramírez se refirió a las cualidades del promisorio futbolista paisa, de su capacidad goleadora y hasta de la ausencia de la Selección Colombia Sub-20, que recientemente jugó el Sudamericano de nuestro país obteniendo la clasificación al Mundial de Indonesia 2023.

¿Desde Estudiantil cómo vieron la buena actuación de Tomás Ángel el jueves que pasó con Nacional?

"Muy contentos por la actuación de Tomás, él siempre fue goleador con nosotros en todos los torneos desde los siete años que ingresó al club y además de ser un gran goleador y un gran jugador, es una excelente persona".

Ustedes creen que aún puede dar más, que es solo el inicio de una gran carrera...

"En lo futbolístico Tomás es un jugador diferente porque a diferencia de la mayoría de jugadores de los delanteros que les quedan cinco o seis oportunidades de gol y marcan una o ninguna, Tomás tiene una frecuencia goleadora muy alta, en cinco ocasiones de gol; él hace tres, cuatro. Entonces tiene una gran capacidad de definición, es un jugador muy técnico muy bien fundamentado desde niño, en eso aportó mucho el club, Juan Pablo, todos los trabajos que se le hicieron. Es un muchacho muy disciplinado, que siempre ha tenido la mentalidad desde niño, que siempre ha buscado un objetivo desde niño como jugador profesional. Y lo está logrando con mucho éxito y es un ejemplo para todos los integrantes de nuestro club y todos los jóvenes de nuestro país, que quieren ser deportistas profesionales".

¿La polémica de no ir a la Selección Sub 20 debe quedar en el olvido para que el jugador crezca?

"Creo que Tomás asumió dicha eventualidad con mucha madurez y por lo visto, lo observado en los partidos, no le afectó en ningún momento y siguió en su club que es con el que tiene que dar el rendimiento en este momento".

¿Ha hablado con Tomás, tras su buena actuación con Nacional?

"Claro, a diario hablamos con él. Es que el hermanito menor (Pascual) también es el goleador de las categorías menores de nosotros. Con Juan Pablo hablamos permanentemente y con Tomás ayer y hoy estábamos hablando. Él está muy pendiente del club y todo y nosotros de él".