"A Wuilker Faríñez su paso por Millonarios le enseñó mucho, está más pendiente del azul que de Lens"

No cabe duda que la gran figura del partido entre Colombia y Venezuela fue Wuilker Faríñez, el guardameta de la 'vinotinto' y del Lens, de Francia.

Sus atajadas a Duván Zapata, Edwin Cardona, Mateus Uribe y Miguel Ángel Borja son tema de conversación en el mundo del fútbol y las repercusiones no se hicieron esperar.

GolCaracol.com contactó a Luis Faríñez, padre del futbolista de paso por Millonarios, para hablar sobre el gran presente de su hijo en la Copa América.

"Wuilker anda bien, viene trabajando excelente desde hace tiempo, no perdió la titularidad en la selección, a Graterol le dieron la oportunidad en esos partidos no más", resaltó de entrada en la charla.

Uno de los sueños de los hinchas del cuadro 'embajador' es el regreso del arquero al club en un futuro, sobre esto, Luis indicó que "seremos los más felices en el mundo cuando Wuilker regrese a jugar a Bogotá, tengo lindos recuerdos de la ciudad y de todos en Colombia".

Publicidad

¿Qué le expresó Wuilker luego del juego?

"Él es una persona muy serena y tranquila, hablamos después del partido y está recuperándose de unos golpes que tiene y se prepara para el compromiso contra Perú, está concentrado".

No tuvo los minutos esperados en Francia y viene a la selección y la 'rompió'...

"En el Lens, de Francia, dijeron que "tienen un portero excelente en el equipo" y por eso hicieron efectiva la opción de compra sabiendo los problemas que se nos presentan a nosotros los sudamericanos, pero eso pasa porque él es un muchacho que trabaja duro, es respetuoso y disciplinado, esa es la base de las cosas buenas que les pasan a Wuilker".

¿Qué le dejó a Wuilker, y su familia, de su paso por el fútbol colombiano?

Publicidad

"A mí nunca me gustó la idea de que él dejara a Millonarios, no porque no quisiera que fuera a Europa, sino porque le tenemos mucho cariño a Bogotá y al club. Nos trataron muy bien en Colombia, el fútbol colombiano le enseñó mucho a crecer como persona y futbolista, él está más pendiente de Millonarios que del mismo Lens, ayer terminó de jugar y enseguida viendo la final contra Tolima".

¿Cree que su estancia en el 'embajador' le aportó algo al balompié de nuestro país?

"Con todo lo que hizo Wuilker en Colombia, le abrió las puertas a los demás futbolistas venezolanos, eso también es importante, sé que antes de su retiro regresará a Millonarios".