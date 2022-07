‘ABC’ de todo lo que debe saber sobre la liga del fútbol colombiano 2022-II

La liga del fútbol colombiano 2022-II está a horas de comenzar, los hinchas de los 20 equipos palpitan y no encuentran la hora de volver a apoyar a sus elencos en las ‘buenas y en las malas’, pero también querrán saber cómo será el formato y el reglamento del campeonato.

Por eso, en GolCaracol.com nos tomamos en la tares de informar el ‘ABC’ de todo lo que se debe conocer sobre el torneo que está por comenzar en la Primera División en el balompié de nuestro país.

Acá explicaremos cómo será la fase todos contra todos, quiénes clasificarán a los cuadrangulares semifinales, cuándo será la jornada de clásicos, los cupos a torneos internacionales y el tema de los clubes que descenderán a la Primera B del fútbol colombiano.

Acá el ‘ABC’ de la liga del fútbol colombiano 2022-II:

Fase todos contra todos

Los 20 equipos de la Primera División del fútbol colombiano se enfrentarán entre sí, en 20 fechas, y habrá una fecha de clásicos. Todos buscarán hacer la mayor cantidad de puntos posibles, para quedar entre los ocho primeros y clasificar a la siguiente ronda del campeonato.

Cuadrangulares semifinales

Los ocho equipos que ocupen las primera ocho posiciones en la tabla de posiciones del todos contra todos, seguirán en la lucha por el título del balompié de nuestro país. Por sorteo se dividirán en dos grupos de cuatro elencos, aunque las cabezas de cada uno serán los dos primeros de la fase inicial del campeonato. Los dos clubes que más hagan puntos en sus respectivos grupos, pasarán a la final del 2022-II.

Finales

Por el título los dos equipos que lograron clasificar a la final se medirán en un ida y vuelta. El que hizo más puntos en todo el campeonato, será el que termine como local en esta definición.

Jornada de clásicos

- Los clásicos para este 2022 son: Cali vs América, Jaguares vs Pasto; Águilas Doradas vs Envigado; Patriotas vs La Equidad; Bucaramanga vs Alianza Petrolera; Tolima vs Cortuluá; Medellín vs Nacional; Millonarios vs Santa Fe; Unión Magdalena vs Junior y Once Caldas vs Pereira.

- La fecha 10 es la asignada para los clásicos del fútbol colombiano en este año, que sería en la primera semana de septiembre.

Cupos a torneos internacionales

Copa Libertadores:

Los dos campeones del 2022 tendrán cupo a la fase de grupos (Atlético Nacional ya consiguió el primero)

Los otros dos cupos serán para la fase previa del certamen internacional, y serán el campeón de la Copa Betplay 2022 y el equipo que quede primero en la tabla de reclasificación y que no haya sido campeón este año.

Copa Sudamericana:

Habrá cuatro cupos para Colombia, y serán los clubes que “ocupen la mejor posición en la tabla de Reclasificación de La Liga DIMAYOR 2022 según corresponda y que no hayan obtenido cupo a la CONMEBOL Libertadores 2023”.

Descenso

“Los clubes que ocupen las dos últimas posiciones en la tabla de Descenso de la Liga DIMAYOR 2022 descenderán a la Categoría Primera B ocupando su lugar los dos clubes que de acuerdo al Reglamento del Torneo DIMAYOR 2022 adquieran el derecho a participar en la Primera categoría en el 2023”, se lee en el reglamento de la Dimayor.