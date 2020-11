Abecé de la liguilla del fútbol colombiano: así buscarán 11 equipos un cupo a la Copa Sudamericana

Este jueves, Águilas Doradas y Envigado abrirán el telón de la liguilla del fútbol colombiano que dará la posibilidad de disputar un repechaje a la Copa Sudamericana 2021.

El mini torneo estará integrado por los 11 equipos que no clasificaron a los cuartos de final de la liga colombiana. Como Cúcuta Deportivo no será tenido en cuenta, los once clubes será divididos en tres grupos zonales, dos de ellos compuestos por cuatro equipos, mientras que el restante será de tres.

Cada equipo disputará tres fechas a partido único, excepto los del Grupo C, que sólo jugarán dos. De acuerdo al reglamento de la Dimayor "Avanzan a la siguiente fase el primero de cada cuadrangular y el mejor segundo de todos los cuadrangulares".

Las dos siguientes instancias serán semifinal y final, que de igual manera se jugará con el mismo formato de partido único. El ganador de la Liguilla, "jugará contra el club que por tabla de reclasificación le corresponda Colombia N°4 para la Conmebol Sudamericana 2021".

Es decir, el ganador del certamen jugará contra el cuarto posicionado en la tabla de reclasificación de todo el año, que no sea el campeón y que no tenga cupo directo a Copa Libertadores o a Copa Sudamericana para el año próximo. El vencedor de ese partido, que será a partido único, irá a la fase previa de la Copa Sudamericana 2021.

Este es el fixture de la liguilla de eliminados

Grupo A

Fecha 1

Rionegro vs. Envigado

Jueves 26 de noviembre

Hora: 6:00 p.m

Medellín vs. Pereira

Viernes 27 de noviembre

Hora: 6:00 p.m

Fecha 2

Envigado vs. Medellín

Pereira vs. Rionegro

Fecha 3

Envigado vs. Pereira

Rionegro vs. Medellín

Grupo B

Fecha 1

Millonarios vs. Once Caldas

Viernes 27 de noviembre

Hora: 8:00 p.m

Chicó vs. Patriotas

Lunes 30 de noviembre

Hora: 4:00 p.m

Fecha 2

Once Caldas vs. Chicó

Patriotas vs. Millonarios

Fecha 3

Once Caldas vs. Patriotas

Millonarios vs. Chicó

Grupo C

Fecha 1

Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

Jueves 26 de noviembre

Hora: 8:00 p.m

Descansa: Jaguares

Fecha 2

Jaguares vs. Bucaramanga

Descansa: Alianza Petrolera

Fecha 3

Alianza Petrolera vs. Jaguares

Descansa: Bucaramanga