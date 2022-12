“Acá cobran los errores a los arqueros colombianos, a los extranjeros se les perdona”: López

Luis Gerónimo López nació en Argentina, fue arquero, jugó en clubes como Millonarios, Santa Fe y Nacional, entre otros, y en 1977 hizo parte de la Selección Colombia que jugó las Eliminatorias al Mundial de 1978. Acá habla del caso Franco Armani y de los guardametas colombianos.

En las últimas horas creció el debate en nuestro país relacionado con un futuro llamado a la Selección Colombia, que dirige José Pékerman, del argentino Franco Armani, figura de Nacional, pensando en las adversidades propias del fútbol como son las lesiones y que afectan en la actualidad a David Ospina y a Camilo Vargas.

El tema de los arqueros nacionalizados en el seleccionado colombiano no es algo nuevo. El más claro ejemplo fue el de Luis Gerónimo López, quien, ante una lesión de Pedro Zape, fue convocado en 1977 por Blagoje Vidinic, el técnico nacional de ese entonces.

Y precisamente ‘el Negro’ López, quien se radicó desde esos tiempos en Bogotá, habló con GolCaracol.com de lo sucedido con él hace 40 años y de la actualidad de los guardametas colombianos, con una postura crítica.

“Haber jugado con la Selección Colombia fue uno de mis mayores orgullos, es una gran alegría que me dejó mi carrera; pero hoy es diferente. Yo creo que más allá de lo que se dice, acá hay arqueros colombianos de buen nivel y que pueden ser llamados”, indicó López, quien trabaja en la actualidad con un club italiano detectando talentos y como profesor de fútbol en la Universidad del Sinú.

¿Cómo se dio ese llamado a la Selección Colombia?

“Todo se dio porque Pedro Zape se lesionó y el profesor Vidinic me llamó. Yo compartí con el propio Zape, a quien le tengo un profundo y respeto, y con la ‘Coneja’ Acosta”.

¿Usted se nacionalizó para jugar con Colombia?

“No, no. Lo hice porque me enamoré de una colombiana, porque me quise quedar en este país y después de estar nacionalizado, me llaman por la lesión de Zape. La iniciativa la tuvo la ‘Chiva’ Cortés, presidente de Santa Fe, y en el ministerio estaba Jaime Castro. En ese tiempo, en el fútbol de clubes de acá habían muchos casos de jugadores nacionalizados”.

¿Cómo ve ahora el tema de Franco Armani, quien se encuentra en proceso de nacionalización y es pedido para ser llamado a la Selección?

“Tengo entendido que Armani se va a nacionalizar porque tiene ya una familia colombiana. Él no ha podido ir a la Selección Argentina, que se lo merecía y era lo que quería y ahora surge algo con Colombia y tienen que llamarlo, pues que lo hagan. Sin embargo, acá hay buenos arqueros”.

¿En Colombia hay arqueros para que sean llamado a nuestra Selección?

“Sí, claro. Además de David Ospina y Camilo Vargas, hoy lesionados; están Cuadrado, el del Once Caldas; Pablo Mina, el del Cali; ya llamaron a Leandro Castellanos y no hay que olvidar la gran campaña de Cristian Bonilla en La Equidad. Lo que veo es que hay arqueros, pero que están por encima de los 30 años y no se ve venir la renovación. Y en ese aspecto, ahí tienen a Arboleda (Iván)”.

¿Entonces, en ese orden de ideas, en dónde es el problema de los arqueros colombianos?

“Primero, se están trayendo muchos arqueros extranjeros, no se viene trabajando en divisiones menores y a eso, hay que sumarle que no tienen paciencia. Acá hay un gran defecto desde la prensa: si un arquero colombiano se equivoca lo critican, lo acaban; pero al arquero extranjero lo aguantan, se equivoca y no dicen nada. ¿O es qué Armani nunca se equivoca? ¿O es qué Vikonis nunca falla?”.

¿Cómo ve el caso de Camilo Vargas?

“Es una locura. Camilo Vargas es el arquero del futuro de Colombia, pero se encuentra en el lugar equivocado. ¿Cuándo lo va a dejar tapar un arquero de primerísimo nivel como Armani? Nacional tiene que prestarlo a otro club o venderlo al exterior. A él, en Nacional lo están matando”.

