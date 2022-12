Acá las fechas de los grandes partidos de la Liga Águila II 2018

El torneo del segundo semestre del fútbol profesional colombiano comenzará este viernes 20 de julio y en GolCaracol.com le contamos en qué fechas se jugarán los encuentros más relevantes.

El fútbol no da tregua y desde este viernes festivo 20 de julio se moverá el balón en los estadios de Colombia: con ustedes la Liga Águila II 2018.

Y desde ya, le dimo un vistazo al calendario para ubicar los partidos clave, los que más llaman la atención de los aficionados.

Precisamente y de entrada, en la primera fecha, se volverá a vivir el que fue el duelo de la final del primer semestre del presente año entre Nacional y Tolima, que se jugará el miércoles 25 de julio.

Estos son los partidos y clásicos más destacados de la Liga Águila-II 2018:

Fecha 1: Nacional vs. Tolima

Fecha 2: Santa Fe vs. Nacional – Tolima vs. América de Cali

Fecha 3: Millonarios vs. Medellín – América vs. Santa Fe

Fecha 4: Nacional vs. Millonarios – Cali vs. Medellín

Fecha 5: Millonarios vs. Cali – América vs. Nacional

Fecha 6: América vs. Millonarios – Junior vs. Medellín

Fecha 7: Cali vs. Junior

Fecha 8: Once Caldas vs. Cali

Fecha 9: Millonarios vs. Junior

Fecha 10: Tolima vs. Medellín – Once Caldas vs. Junior

Fecha 11: Millonarios vs. Once Caldas – Cali vs. Tolima – Medellín vs. Santa Fe

Fecha 12: Santa Fe vs. Cali

Fecha 13: Junior vs. Tolima – Medellín vs. Nacional

Fecha 14: América vs. Medellín – Nacional vs. Cali – Santa Fe vs. Junior – Tolima vs. Once Caldas

Fecha 15: Once Caldas vs. Santa Fe – Cali vs. América

Fecha 16: Nacional vs. Junior

Fecha 17: Once Caldas vs. Nacional – Junior vs. América

Fecha 18: América vs. Once Caldas – Santa Fe vs. Tolima

Fecha 19: Millonarios vs. Santa Fe