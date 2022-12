Acolfutpro envió observaciones al Gobierno Nacional, por el protocolo que presentó la Dimayor

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales se pronunció este martes, e informó de los puntos analizados con expertos, sobre el posible regreso del fútbol en nuestro país, a pesar del coronavirus.

Acolfutpro se puso en la tarea y también analizó el protocolo propuesto por la Dimayor al Gobierno Nacional, para que pueda volver el fútbol profesional colombiano.

Este martes, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales informó que junto a expertos enviaron algunas observaciones.

De hecho, Acolfutpro envió 12 puntos que deberían se analizados, tocando temas como la parte económica, de salud, física y hasta de instalaciones deportivas.

Vea acá las observaciones que envió Acolfutpro al Gobierno Nacional:

1. En la “fase de pruebas, diagnóstico y definición del personal”, de manera acertada, el protocolo sugiere que se cuente con el certificado de RT-PCR negativa para hacer parte del grupo de trabajo, con una fecha de toma no mayor a 10 días. Esta recomendación debe ir acompañada del requerimiento de una prueba de anticuerpos IgM que debe ser tomada al momento del inicio de la agrupación. Como aspecto importante se quiere aclarar que el rendimiento de estas pruebas rápidas es extremadamente variable y muchas de las pruebas actualmente circulantes en el país no son confiables. Por esa razón, este grupo de expertos hemos realizado un análisis de la evidencia disponible y pondrá a disposición de ACOLFUTPRO y de los entes interesados, el listado de pruebas recomendadas con sus especificaciones técnicas.

2. En las fases posteriores se debe mantener este mismo esquema de realización de pruebas, con una periodicidad semanal. El tamizaje posterior no se puede basar exclusivamente en las pruebas rápidas, debe incluir la realización de PCR. La razón de esto, es que en un porcentaje (22%) de los pacientes infectados y con sintomatología los anticuerpos no fueron detectables y la IgM se hace detectable en 50% de los pacientes solo a partir del día 10 de infección. Si a esto se suma el hecho de que no conocemos la dinámica de anticuerpos en las personas asintomáticas, la confiabilidad de la prueba disminuye. Por tanto, la prueba de anticuerpos siempre debe ir acompañada de la prueba de PCR para garantizar que el personal evaluado no está transmitiendo el virus.

3. Se plantea en el documento evitar en lo posible el contacto con el personal de terapia física para disminuir el riesgo de contagio. Teniendo en cuenta que es posible un mayor desacondicionamiento físico por la suspensión de la temporada, se prevé un mayor riesgo de lesiones osteomusculares, viéndose afectado el rendimiento de los deportistas. Si se plantea una estrategia clara de tamizaje para el personal y de la misma forma son valorados con los equipos de protección personal necesarios se puede llevar a cabo esta actividad tan importante para la recuperación de los futbolistas.

4. En forma complementaria en el protocolo se plantea que los futbolistas, activamente reporten la sintomatología, la cual puede solaparse con las mismas molestias derivadas del entrenamiento con lo cual, no puede dejarse esto como único criterio para sospechar de la infección.

5. No hay un ingreso estructurado sobre el retorno a las prácticas deportivas, ni de la logística de los viajes para disputar los encuentros deportivos en términos de uso de elementos de protección personal.

6. En el protocolo se esbozan recomendaciones de limpieza y desinfección de áreas, citando el manual del Ministerio de Salud, sin embargo, no se identifican recomendaciones específicas sobre la limpieza y desinfección de los escenarios deportivos, baños, camerinos, así como de los elementos a utilizar durante los entrenamientos.

7. No se contempla la responsabilidad en el marco legal y jurídico del Covid–19 como enfermedad laboral. En la medida que, si él o la futbolista adquiere el virus en su práctica de entrenamiento bien sea individual o colectiva, durante el momento de concentración previo a las competencias o en el partido de futbol, esta se constituye en una enfermedad de origen laboral. Igual suerte con los otros trabajadores de los clubes, relacionados con esta dinámica deportiva. Esto es de responsabilidad de la ARL a la cual obligatoriamente deben estar afiliados los futbolistas y los otros trabajadores de los clubes.

8. No se contempla la educación sobre autocuidado y prevención de la infección al interior de las familias de los deportistas que están en contacto estrecho con los mismos y que puede ser fuente de la infección.

9. Anterior a las recomendaciones de la DIMAYOR hay que tener en cuenta que no todos los clubes de fútbol cuentan con escenario deportivo propio, para adelantar sus entrenamientos, lo cual no se contempló en la elaboración del documento.

10. No se hacen recomendaciones sobre el manejo de la situación en caso de un brote.

11. No se hace recomendación sobre el manejo y seguimiento de un deportista cuando se sospecha con la infección por COVID19.

12. No se tienen definidas las estrategias para la medición de adherencia a las recomendaciones del protocolo de acción para el regreso a las actividades deportivas, así como tampoco los mecanismos de seguimiento de las mismas.