Actos de violencia de los hinchas de Nacional y otros hechos que han afectado al fútbol colombiano

Nuevo capítulo de violencia en el fútbol colombiano. Este domingo 16 de abril, el partido entre Atlético Nacional y América de Cali, que estaba programado para las 6:20 p.m., ni siquiera vio el balón rodar. Y es que algunos aficionados del cuadro 'verdolaga', que estaban ubicados en la tribuna sur, se enfrentaron con la policía. De hecho, fue necesario la intervención del ESMAD, debido a la gravedad de los hechos.

Recordemos que incluso desde la previa del encuentro, se venía hablando de una relación llena de tensión entre la barra principal del equipo antioqueño y los dirigentes de dicha institución, todo por una serie de desacuerdos. Y es que, según expresó el presidente del equipo, Mauricio Navarro, hay una serie de peticiones de 'Los Del Sur' que no están dispuestos a cumplirles, lo que generó molestia en ellos.

Hasta el momento, se desconoce qué pasará con el compromiso entre el verde 'paisa' y 'escarlatas', ya que habrá fecha de torneos internacionales (Copa Libertadores), donde Atlético Nacional tiene participación y, además, en el transcuros de la semana se disputarán algunos juegos aplazados de la Liga I-2023 del fútbol colombiano, donde América de Cali chocaría frente a Boyacá Chicó, complicando todo.

Ahora, más allá de la nueva programación del partido, lo que se 'roba' las miradas es el hecho de que nuestro fútbol volvió a vivir una jornada 'oscura', donde la protagonista no fue la pelota, sino la violencia. En tan solo cuatro meses que lleva el años, ya van varios sucesos. Basta con traer a colación lo acontecido el pasado 12 de febrero, en el estadio Manuel Murillo Toro, en Deportes Tolima vs. Millonarios.

Antes de que sonara el pitazo inicial y cuando los dos equipos ya estaban acomodados, un aficionado del 'Vinotinto y Oro' saltó a la cancha y agredió a Daniel Cataño. Esto causó la reacción del mediocampista, con la número '10' en su espalda, y demás integrantes de conjunto 'embajador'. Asimismo, el cuerpo arbitral, en cabeza de Wilmar Roldán, tomó cartas en el asunto y, al no haber garantías, se aplazó.

Reacción de los jugadores de Millonarios, tras la agresión que sufrió Daniel Cataño, previo al juego contra Deportes Tolima Archivo de Colprensa

Mucho se habló al respecto y hasta hubo ciertos castigos, desde lo económico hasta lo deportivo a nivel de clubes y hasta individuales. No obstante, al parecer, no se ha aprendido la lección. En marzo, exactamente el día 19, en El Campín, donde se disputó Millonarios vs. Águilas Doradas, se presentó otro hecho lamentable en las tribunas del estadio. Allí, un adulto y un niño fueron los que sufrieron 'ataques'.

Tanto el mayor de edad como el pequeño tuvieron que retirarse de las gradas por presiones e improperios, que recibieron por parte de hinchas del conjunto capitalino, luego de que un futbolista de Águilas Doradas se acercara a esa zona y, en lo que parecía ser un buen gesto, le diera una camiseta al señor, que era hincha. Esto no gustó en los seguidores 'azules' y terminó de una muy mala manera para todos.