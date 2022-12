Adiós, ‘Vikingo’: Fernando Aristeguieta jugará su último partido con América frente a Pasto

El atacante venezolano, quien ha marcado 14 goles este semestre con los ‘escarlatas’, anunció este viernes que el partido de este sábado será su último con los colores del rojo vallecaucano.

América anunció rueda de prensa en un gimnasio de Cali, allí compareció delante de los medios Fernando Aristeguieta, atacante que en el 2019 se consolido como el arma de gol para la ‘mecha’.

Allí dijo públicamente: “este será mi último partido con el América”, haciendo referencia al juego de este sábado, contra Pasto, por la quinta fecha del cuadrangular A, en la Liga Águila.

Luego del vital compromiso en las aspiraciones de los vallecaucanos, Aristeguieta se sumará a la concentración de la selección de Venezuela, para la Copa América.

“A los hinchas que apoyaron, de verdad agradecerles, son la gran mayoría, me hicieron vivir emociones que no había podido vivir en mi carrera, increíble lo que genera América de Cali, sabía que era un equipo grande, pero no sabía que era tan grande”, fue el mensaje del ariete de 27 años, para con los fans del club.

Un total de 21 goles marcó Aristeguieta de Luca, entre Liga Águila 2018-II, 2019-I y Copa Águila. Cabe recordar que el venezolano se sumó a la institución roja para el segundo semestre del año anterior.

Extraoficialmente se maneja que jugador podría llegar al fútbol mexicano, justamente, al Morelia, equipo con el que, según ‘El País’ de Cali, las conversaciones están avanzadas.

A partir de las 6:00 p.m. rodará la pelota en el estadio Sanfernandino entre ‘escarlatas’ y ‘volcánicos’.