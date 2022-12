Adolfo ‘El Tren’ Valencia: “Veo a un Santa Fe frío, sin ganas, algo debe pasar internamente"

El exjugador e ídolo ‘cardenal’ habló este lunes con GolCaracol.com sobre el mal momento que atraviesa el conjunto capitalino y responsabilizó a los jugadores.

Santa Fe perdió 2-1 con Bucaramanga, el pasado domingo , y agudizó más su crisis, pues completó 14 fechas sin ganar en la Liga Águila, su peor arranque en la historia de los torneos cortos.

Como si esto fuera poco, los malos resultados lo empiezan a acercar a los puestos del descenso, por lo que se hace urgente que el equipo empiece a sumar de a tres en el torneo.

Adolfo ‘El Tren’ Valencia, ídolo y exjugador ‘cardenal’, habló este lunes con GolCaracol.com sobre la mala campaña de Santa Fe y dio a conocer las que, a su parecer, son las claves para salir del mal momento.

“La idea es que el grupo se una, que los jugadores con experiencia cobijen a los más jóvenes. Esto se saca adelante con trabajo, con unión, que hablen con el cuerpo técnico a ver si el sistema no les da buenos resultados”, aseguró Valencia.

“Es un mensaje que doy como ídolo de la institución. Cuando estuve ahí, tuve respeto, sentí la camiseta. En Santa Fe siempre hay cariño, hay amor, está la garra del león. Que las cosas a uno no le salgan, pero que las ganas no falten. Uno ve un equipo frío, sin ganas, entonces algo debe pasar internamente”, agregó.

Sobre la continuidad de Gerardo Bedoya en el banquillo ‘cardenal’, ‘El Tren’ indicó que “no creo que el problema sea Bedoya, porque uno mira a los jugadores y hubo varios que llegaron a Santa Fe y no están jugando a nada. Por darle un ejemplo, (Luis Manuel) Seijas, que no ha podido levantar su nivel futbolístico. Pero eso no solo es con Seijas, es con todos y lo digo con respeto, porque a los muchachos de Santa Fe les tengo un gran aprecio”.

Por último, el nacido en Buenaventura, Valle del Cauca, dijo que “las reuniones se tienen que hacer y poner en práctica lo que se habla. Si respaldan a un cuerpo técnico es para poderlo sostener. Bedoya es una excelente persona y un buen amigo y no quisiera que se fuera. Deberían respaldarlo más entregándose, luchando, corriendo”.