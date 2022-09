Adolfo 'Tren' Valencia: "Yo en Santa Fe me escondía en las canecas era para preocupar a Pinto"

Siempre hablar con Adolfo 'el Tren' Valencia es traer recuerdos y añoranzas de diferentes momentos de su extensa e importante carrera en el fútbol profesional colombiano y también a nivel internacional. Y hace pocos minutos, el exfutbolista nacido en Buenaventura y figura de la Selección Colombia, atendió una entrevista para 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en la que el tema inicial tuvo que ver con la muy cercana opción de James Rodríguez en Olympiakos, de Grecia.

Sin embargo, el vallecaucano también, en medio de risas y con su buena onda de siempre, se refirió con respecto a algunos hechos famosos cuando estuvo en sus inicios como futbolista profesional con Santa Fe.

"Yo les voy a comentar el problema de las canecas. Jorge Luis Pinto cuando estaba en Santa Fe siempre a mí como jugador me tenía mucha confianza, pero además me decía que me preparara mejor, me presionaba y demás. Él me apreciaba. Entonces yo le decía a Jorge Buitrago, el utilero, que si Pinto me preguntaba allá en el entrenamiento, si decía que yo ya había llegado o no; que él dijera que no sabía. Entonces yo llegaba antes y me escondía en la caneca para preocupar al 'profe'", relató entre risas el otrora delantero de los 'cardenales'.

'El Tren' Valencia siguió con su cuento y complementó que "cuando faltaban 15 minutos para el arranque del entrenamiento, Pinto empezaba a decirle a Jorge, el utilero: "¿y Valencia?, ¿dónde anda metido?, Y yo muerto de la risa, porque veía al 'profe' Pinto desesperado. A él le gustaban sus bromas también. Yo me escondía, pero metía 25 goles por temporada".

¿Cuándo jugó Adolfo Valencia en Santa Fe?

Adolfo Valencia jugó en Santa Fe en su primera era entre 1987 y 1992, cuando impresionó por sus cualidades físicas y futbolísticas, con capacidad para llegar a gol. Después volvió en 1995-1996 y también en la temporada 2022. Es admirado y querido por los hinchas de los 'cardenales'.