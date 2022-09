Adolfo Valencia: "Millonarios está andando mejor que Santa Fe, pero los partidos hay que jugarlos"

Santa Fe y Millonarios protagonizarán este sábado 3 de septiembre un nuevo clásico capitalino en el estadio El Campín. Tanto el 'cardenal' como el 'embajador' llegan con buen ánimo a este enfrentamiento, ya que vencieron en sus anteriores juegos. Los de Alfredo Arias superaron 2-1 a Patriotas, mientras que los dirigidos por Alberto Gamero se impusieron 1-4 a Cortuluá.

No obstante, los clásicos son a otro precio, son partidos distintos y puede que poco importe la actualidad de cada club. Los azules son líderes indiscutibles de la Liga II-2022 con 21 puntos, y los rojos bogotanos, son terceros en la tabla general con 15 unidades.

Para darle una mirada a este gran partido en la capital de la República, en Gol Caracol dialogamos con Adolfo 'Tren' Valencia', un histórico de Santa Fe y de gran reconocimiento en el fútbol colombiano y a nivel internacional.

¿Cómo ve a Santa Fe para el cásico de este fin de semana?

"Lo veo bien, a pesar de que, o de pronto, no es el Santa Fe que uno ha visto en otras épocas, pero veo que hay un buen grupo, que el técnico se la ha jugado con un grupo joven y a través de la situación que está atravesando económicamente Santa Fe no ha podido traer grandes refuerzos. Sin embargo, los muchachos ahí están respondiendo y eso es lo que vale; son oportunidades que se le están brindando a ellos, donde tienen que saber que la tienen que aprovechar y esperemos que sea un buen partido".

¿Y cambiando el bando, cómo analiza este Millonarios dirigido por Alberto Gamero?

"Millonarios viene muy bien, en una racha ganadora, todos los partidos los está ganando. Gamero también ha hecho lo mismo, se la ha jugado entre veteranos y jóvenes, ha dado confianza y prácticamente esos jóvenes que él ha metido de titular, le han respondido. Futbolísticamente, Millonarios viene jugando bien, haciendo las cosas con muchas ganas, por eso está de primero en la tabla, pero los clásicos son partidos que son muy diferentes, donde siempre el equipo tiene que darle satisfacción a la afición porque ellos lo ven como otro reto, en el que los jugadores tienen que entrenarse más y nadie quiere perder el clásico. Millonarios por el buen momento que pasa y Santa Fe que tiene de tratar de no perder, para quedarle bien a la afición".

¿Cómo ve la actualidad de Wilson Morelo, quien no ha marcado los goles esperados por la hinchada 'cardenal' y ha sido criticado también por eso?

"Son rachas que vive el delantero. Hay ocasión de que está enchufado, de que no más tocándole los balones ahí le entran. Otro momento es que el jugador intenta meterla y no lo puede hacer pero, todo hace parte del fútbol y del espectáculo. Lo que tienen que hacer los jugadores es entrenarse más, trabajar más hasta que le llegue su racha donde él pueda convertir. Eso le pasa a todos y uno cuando es un jugador que tiene carácter, como lo tiene Morelo, no se puede desesperar. Mirar y analizar por que él siempre cuando estuvo en Santa Fe marcaba, entonces, uno mismo dice: 'no, de pronto yo estoy fallando porque me estoy desesperando para definir, tengo que tener un poquito más de tranquilidad, entrenar más duro, prepararme y esa es la película en el fútbol'. En el fútbol es trabajar todos los días, esa es la temática".

¿Para Millonarios es una ventaja de que el estadio este completamente pintado de azul para este clásico?

"Sí claro, porque Millonarios le está probando finura a la afición. Es un equipo que juega bien, sabe manejar los tiempos, saben cuándo tienen que atacar, tienen que correr las líneas. Un profesor como Gamero que cada día va madurando más, va aprendiendo y eso es el fútbol, es para aprender. Veo que fácil no va a ser ese clásico y Millonarios anda muy bien. Millonarios en la actualidad está jugando mejor que Santa Fe, pero un clásico, y más en la época en la que nosotros lo jugábamos, donde uno se cuidaba más, se entrenaba más, para darle gusto a la afición y no perderlo porque los hinchas, entre ellos, siempre viven ese reto de que: 'viene el clásico, vamos a ir a ver, hay muchos amigos de Santa Fe y Millonarios', entonces cuando se pierde, el que pierde tiene un bajón bastante grande toda la semana porque nadie lo quiere perder".

Hay mucha diferencia ente Millonarios y Santa Fe...

"Millonarios está andando mejor que Santa Fe, eso tiene uno que reconocerlo, pero los partidos hay que jugarlos. Santa Fe también tiene un grupo bueno, un grupo que quiere mostrarse, que juegan bien al fútbol los muchachos y ellos saben que la única forma para mantenerse ahí; es jugando bien. Tienen que sacar las cartas como sea para que la afición se sienta contenta de ellos por su buen rendimiento".