Adrián Arregui: “Entrené con ‘Juanfer’ Quintero y fue importante para tomar mi decisión”

Adrián Arregui fue una de las bajas importantes que tuvo Independiente Medellín en plena pandemia del coronavirus y él mismo contó las razones por las que tuvo que irse.

Además, el mediocampista argentino, quien se fue a Huracán, en su país, explicó que habló con Juan Fernando Quintero, quien lo aconsejó.

"Me afectó muchísimo la pérdida de mi papá y el desapego con mi hijo fue muy difícil, él estaba acá. Fue una decisión complicada venir acá porque me sentía en mi mejor momento en el DIM, pero ya no podía soportarlo más. El club lo entendió”, dijo en entrevista con ‘El Ojo del Huracán’.

Además, Arregui contó que "entrené con ‘Juanfer’ (Quintero) en Colombia y fue importante para tomar mi decisión”.

Por último, el mediocampista recordó los momentos en los que su hijo fue a verlo al estadio Atanasio Girardot.

"Gino, mi hijo, en la tribuna del DIM cuando me fue a ver era un personaje”; finalizó el jugador argentino.

Con el Independiente Medellín, Adrián Arregui disputó 35 partidos entre el 2019 y el 2020, marcó siete goles y consiguió el título de la Copa Colombia.