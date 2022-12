Adrián Arregui y sus confesiones: de su niñez complicada, a la desarmada del DIM

El volante argentino habló con la prensa de su país en las últimas horas, aprovechando la visita de la noche de este martes a Boca Juniors, en La Bombonera por Copa Libertadores.

"Adrián Arregui, el mediocampista del DIM, tuvo una infancia complicada, vivió gran parte de su carrera en el Sur de Buenos Aires y ahora, a sus 27 años, debutó por Copa Libertadores y volverá a Argentina para enfrentar al Xeneize este martes. “Cada vez que fui a la cancha de Boca lo he disfrutado”, expresó".

Publicidad

Así encabezó una nota el diario 'Olé' con el volante argentino del equipo antioqueño que se encuentra en Buenos Aires, con motivo del duelo contra los 'xeneizes' por la Libertadores.

Arregui confesó duros momentos que tuvo que vivir en el pasado y contó que "tuve una infancia bastante complicada y hoy creo que la gente que está a mi alrededor está orgullosa de que soy padre y ayudo a la gente como me ayudaron a mí de chico".

Y es que el futbolista "no tuvo una niñez fácil; "no deseada" la define. No tuvo ni mamá, ni papá, lo crio una familia y pasó su infancia y adolescencia en las calles del sur".

Arregui también le dio un vistazo a los cambios que tuvo el plantel del Medellín, de 2019 a ahora. "Que se ha desarmado el equipo es una realidad, se fueron varios jugadores por cuestiones económicas del club, que las respeto, y vinieron otros a aportar. Tuvimos buenos pasajes y otros no tanto, pero la idea sigue siendo la misma: somos un equipo que intenta jugar", dijo.

Publicidad

Además, Arregui recordó algunas visitas a La Bombonera y hasta habló de sus disputas con Carlos Tévez, referente actual del campeón vigente de la Superliga Argentina.

"Pobre Carlitos, lo cagué a patadas. Lo maté, no me debe querer ni mirar a la cara. Yo creo que la gran parte de las levantadas futbolísticas y de rendimiento son emocionales, te lo digo yo como jugador", finalizó el volante argentino.

Publicidad