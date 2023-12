Adrián Berbia y sus elogios para Carlos Bacca y Santiago Mele, a quienes "ve campeones con Junior"

Todo está listo para la final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Junior de Barranquilla e Independiente Medellín medirán fuerzas en busca del anhelado título. Este miércoles 13 de diciembre, en el estadio Atanasio Girardot, a las 8:00 de la noche, rodará la pelota, y ninguno de los dos equipos negará ni una gota de sudor. Razón por la que se espera un partido igual o mejor al de la ida.

Recordemos que, en el 'Metro', el 'tiburón' se impuso 3-2 sobre el 'poderoso', en una llave emocionante y que está abierta. Por eso, para conocer más al detalle la manera como se vive en la interna esta clase de compromisos, hablamos con Adrián Berbia, exguardameta uruguayo que no solo supo vestir los colores del club barranquillero, sino que, además, se coronó campeón en el 2010.

En sus declaraciones, el 'charrúa' recordó algunos momentos especiales que vivió en Junior, la relación que hay con la hinchada y se 'regó' en elogios para dos hombres fundamentales en el camino de los 'rojiblancos' hacia la final: Carlos Bacca, ídolo y goleador, y Santiago Mele, arquero uruguayo que, desde su llegada, se convirtió en un cerrojo bajo los tres palos. Berbia confía en el 'Juju'.

Adrián Berbia, exarquero del Junior de Barranquilla, en acción de juego en el fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Usted como conocedor de la posición y del ambiente, ¿Qué tiene de especial para el arquero uruguayo estar en Junior, que les va bien, como el caso de Sebastián Viera y, ahora, Santiago Mele?

"Creo que no es solo Junior que le cae bien al arquero uruguayo, sino, en general, el fútbol colombiano. En la historia de lo que es la Liga, varios arqueros han pasado por diferentes equipos y han tenido la posibilidad de brillar. Les ha ido muy bien a nivel individual y colectivo también".

Publicidad

A propósito de Santiago Mele, ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué nos puede decir de él?

"Santiago es un gran arquero, técnicamente es muy bueno, rápido, coordinado y tiene una personalidad que siempre lo hace ir por más. Además, su exigencia personal hace que quiera más, se las ingenie y trabaje para mejorar y buscar la excelencia en todo. Merece el título por lo que es".

Continuando por esa línea de los jugadores, usted compartió con Carlos Bacca, ¿Cuáles son los recuerdos que tiene y cómo lo ve ahora, siendo todo un goleador y referente?

"Es un grandísimo jugador; desde sus comienzos, se veía el potencial y esa clase que tenía para controlar, definir, crear oportunidades y marcar. Es un delantero que no te perdona. Deslumbró a sus comienzos, luego en Europa, también en la Selección y volvió al club de sus amores a ser campeón".

Adrián Berbia, exarquero del Junior de Barranquilla, celebra una victoria en el fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Usted fue campeón con Bella Vista, Peñarol y América, pero también con Junior, ¿Qué significado tuvo, en lo personal, ese título con el 'tiburón', comparado con los otros?

"Tuvo una importancia grande a nivel personal y colectivo. Teníamos un gran plantel. El año anterior, por cosas del fútbol, se nos había escapado, pero se trabajó con conciencia y, al final, se logró. Tuvo el sabor de que nunca hay que rendirse, dar lo mejor, revertir las cosas y todo llegará".

Publicidad

¿Dónde puede estar la clave para ganar esta clase de partidos, en una final y entre dos históricos del fútbol colombiano?

"Las finales, por lo general, son muy parejas y lo importante es cuando se puede dominar en el juego, crear ocasiones de gole y, lo más importante, ser contundente. Basado en eso, se saca la gran ventaja que se necesita. Después hay que defender esa diferencia, sostenerla y, en el cierre, festejar".

¿Cuál es el mayor y mejor recuerdo que usted tiene de su paso por Junior?

"El haber formado parte de un gran equipo, histórico del fútbol colombiano y el hecho de que tuvo compromiso 100% desde el lugar que me tocó para que Junior siempre fuera protagonista y así pudiera conseguir lo máximo en el tiempo que a uno le tocó estar, que fue el título".

Adrián Berbia, exarquero del Junior de Barranquilla, en partido del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Si bien la hinchada del Junior es pasional y apoya, también exige, ¿Se siente mucha presión jugar esta clase de partidos con la camiseta del 'tiburón'? ¿Cómo lo vivió usted, que ganó una final, pero también perdió otra?

"Es una hinchada y una plaza exigente. En lo personal, nunca lo tomé como una presión. El deportista profesional, se prepara, día a día, para llegar en forma a cada partido. No hay futbolista que salga a la cancha a no querer ganar, siempre se bucas el beneficio colectivo. Cuando se gana, hay deber cumplido, pero si pierdes, no hay persona a la que le duela más que al deportista".

Si estuviera en el camerino, con ese liderazgo que siempre lo caracterizó, ¿Qué le diría a sus compañeros, justo antes de salir a la cancha?

"Lo que se habla en el camerino queda ahí, ya que es la segunda familia de uno. Lo que sí es que siempre recalco que demos lo máxima por sus familias, la gente, sus compañeros, la institución y la hinchada. Se busca terminar de la mejor manera para darle una alegría a todos".