Adrián Ramos, despedido en redes como el 'último ídolo de América': "la hinchada te extrañará"

El pasado viernes, el América de Cali anunció a través de sus redes sociales que Adrián Ramos no continuaría en la institución, debido a unas diferentes situaciones que lo habrían hecho declinar a esa decisión. Esto generó una reacción inmediata de la afición ‘escarlata’, que desde ya le hace frente al ‘duelo’ por la partida de su “último ídolo”.

Figura y clave de gol en este 2023 para el cuadro vallecaucano, Adrián Ramos le puso fin a su historia con el América , conjunto al que le prometió títulos y gloria en su regreso del ‘Viejo Continente’, y justamente así lo cumplió.

Es por esto, y muchas razones más, que la hinchada ‘escarlata’ no compartió para nada la decisión del club para no renovarle al atacante, quien solamente mostró agradecimiento y cariño a todo el ‘Pueblo Rojo’ a través del video que el mismo equipo publicó en sus redes, mismas, donde los cibernautas no callaron y le dejaron emotivas palabras al ‘capi’.

“Confieso que no he querido ver el video de Adrián Ramos, no quiero creerlo, no quiero asumirlo, no quiero tener que soportarlo y mucho menos creo poder aguantarlo”, indicó un usuario en la red de ‘X’, donde mayormente se reportaron los hinchas ‘escarlatas’.

Adrián Ramos celebra el gol de América de Cali, en la Liga del fútbol colombiano

De todas maneras, este no fue el único, pues también hubo quien afirmó “tener el corazón hecho pedacitos a causa de Gustavo Adrián Ramos”, o también el que se mostró agradecido por el tiempo compartido jornada a jornada en el Pascual Guerrero: “Gracias por darme el privilegio de ver cómo te ponías la camisa de mi equipo y siempre dabas todo por ella. Gracias por las alegrías, títulos, goles y todas las veces que me hiciste feliz. Gracias por tanto Gustavo Adrián Ramos”.

Hubo quien guarda la esperanza de volver a verlo vestido de rojo y publicó “siempre te esperaré mi capi”. Sin embargo, el mensaje que se robó la atención fue el del respeto y legado que dejó el delantero vallecaucano: “Adrián Ramos es tan grande, que amigos hinchas de otros equipos se me acercaron a darme palabras de aliento. Hermano es que queda uno destruido”.

¿Cuál será el próximo destino de Adrián Ramos?

Aunque todavía se desconoce si el futbolista continuará su carrera o decidirá retirarse, debido a la que la noticia es aún muy reciento, lo que sí es verdad es que Adrián Ramos es un jugador de primer nivel, que cualquier equipo querría tener dentro de sus toldas.