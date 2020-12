“Adrián Ramos dice que Juan Cruz Real entrena con conceptos, como en el fútbol europeo”

Este domingo se juega la final de vuelta de la Liga colombiana entre Independiente Santa Fe y América de Cali , desde las 6:00 p.m., en el estadio El Campín. Los ‘escarlatas’ llevan la ventaja de 3-0 y un ‘viejo conocido’ de la hinchada entregó su opinión en la previa.

Jong Harold Viáfara es un amigo de la vida futbolística de Adrián Ramos . Ambos estuvieron en la plantilla de los ‘diablos rojos’ en el 2008, época en la que uno era un consolidado defensa central y el otro era un joven delantero de proyección.

Ahora, después de que uno se preparó para ser entrenador y está en proyectos personales; el otro se prepara para hacer historia capitaneando el barco ‘escarlata’. Por ese motivo GolCaracol.com habló con Viáfara, quien está en Cali, y que ya sabe lo que es ser campeón con los rojos del Valle del Cauca.

¿Cómo analiza la final de vuelta?

“Cualquier cosa puede pasar. El fútbol es un estado de ánimo. América tiene la gran diferencia, pero quedan 90 minutos donde debe tener mucha tranquilidad en el que deben hacer de cuenta que el partido va 0-0. Santa Fe es un equipo fuerte de local. Si América está centrado, puede hacer una final redonda”.

¿Qué opina de la presencia de los jugadores jóvenes en la final de vuelta?

“Ha sido una gran apuesta del profesor Cruz. Pero hay que ser conscientes en que esos Sub-20 fueron los que llevaron al equipo a la final; ellos le supieron ganar a Junior y a Nacional, ellos ya se están acostumbrando a esos duros partidos y eso es de admirar. Ellos tienen clara su personalidad y la han ido mostrando. Por lo que han mostrado, puede que no los afecte empezar abajo en el marcador”.

¿Qué opinión tiene de Juan Cruz Real ?

“Le cuento una infidencia, cuando Adrián Ramos volvió a América hablamos y me dijo: “si nosotros le copiamos rápido la ideal al profe, este equipo lleno de juventud va a dar de qué hablar. Él entrena como me gusta a mí, con conceptos, como en el fútbol europeo, así como lo que yo viví”, al final lo que él me dijo hizo eco. Hoy por hoy están disfrutando el proceso y están callando bocas. Yo lo aplaudo, él es un colega que ha hecho cosas importantes con la actual nómina”.

¿Cuáles son las diferencias del Adrián Ramos joven del 2008 al experimentado del 2020?

“Lo más notorio es la madurez al hablar y al expresarse. La humildad sigue siendo la misma, esa sigue intacta; si antes tenía los pies en la tierra, ahora los tiene profundos. La experiencia de Europa lo hizo un hombre sabio y tranquilo, porque supo salir adelante de los cuestionamientos. Él se merece lo mejor del mundo y todo lo que le ha pasado”.

¿Qué dice Adrián Ramos de la final de vuelta?

“En pasados días compartimos una cena con Víctor Cortés y de cara al partido nos dijo que extraña mucho la gente en los estadios, que era complicado, que se estaba acostumbrando a eso. El bullicio es algo que lo motiva y dice que la hinchada le hace falta”.