Adrián Ramos 'explotó' contra el árbitraje de Edilson Ariza: "No sé que tenga contra el América"

"Desde que yo llegué en el 2020, en todos los torneos, cada vez que EdilsoN Ariza pita es un problema, no sé que tenga contra América. La verdad yo no me quejo, yo juego fútbol y si pierdo acepto, si gano no falto al respeto, pero este señor es arrogante, este señor siempre que ha ido al Pascual es un problema, y pueden revisar todos los partidos que nos ha pitado y nunca quedamos contentos, o tiene un problema imposible, porque hemos cambiado mucho de nómina, y yo creo que van a tener que mirar y hablar con el hombre a ver qué es lo que tiene, o que hable de frente si es que tiene un inconveniente con el América", expresó de entrada Adrián Ramos.

Y complementó con respecto a las decisiones que están perjudicando a los 'escarlatas', "nos estamos jugando nuestro trabajo, se están acercando las fechas importantes para meternos a las finales y para que este señor venga a salir con estas cosas, exigimos que por favor lo revisen, no puede ser que todos los años sea lo mismo, llevo cuatro torneos iguales y cada partido es una discusión con él y ahí están los otros árbitros, se pueden equivocar y es normal, ¿pero qué él lo haga siempre? Hay que revisar a ver que es lo que está pasando, hay que revisar la verdad".

"Me da mucha pena, yo no soy de estarme quejando, pero este señor ya se pasó", agregó Adrián Ramos.

Por otro lado, destacó lo realizado por sus compañeros, "los jugadores que entraron en el segundo tiempo lo hicieron muy bien, tuvimos para ganar, desafortunadamente no se dio y esto es fútbol. Queríamos los tres puntos, sumamos uno y ahora tenemos que seguir trabajando, que el lunes tenemos otra final".

Para concluir se refirió a las dificultades que representa enfrentar al Boyacá Chicó en su casa, "todos sabemos que venir a Tunja es complejo y más cuando tienes un rival como lo es Chicó, que está pasando por un buen momento, por eso han sido tan fuertes de local. Obviamente, te condiciona la altura, pero hemos hecho un buen trabajo y como lo dije, queríamos sumar de a tres, pero no se dio y nos vamos con un punto gracias al esfuerzo que hizo el equipo".

¿Qué dijo Alexandre Guimaraes con respecto al arbitraje de este miércoles?

"Creo que la jugada es una jugada en la que estaba muy en media cancha, esta cancha es larguísima, para que haya habido una situación de una roja comenzando el partido prácticamente, pero bueno, ya Adrián lo dijo y lo dijo muy bien".