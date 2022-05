Adrián Ramos: "Somos los protagonistas del espectáculo y somos los últimos en los que piensan"

La fecha 20 de la Liga del Fútbol Colombiano además de definir a los dos últimos equipos clasificados a los cuadrangulares, estuvo marcada por protestas de parte de los jugadores. En uno de lo juegos en donde se observó dicha situación fue en el que disputaron Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Los futbolistas no disputaron los primeros minutos de los encuentros, ya que se tiraron al césped como reclamación para que los tengan en cuenta en la decisiones que se toman desde la División Mayor del Fútbol Colombiano. Todo esto se habría dado por lo sucedido en el partido entre Jaguares y Medellín, en Montería, en el que los puntos fueron otorgados por W al conjunto cordobés debido que al 'poderoso' no pudo viajar por temas del paro armado en Colombia.

Igualmente, Acofutpro el fin de semana emitió un comunicado en apoyo a los jugadores de la liga colombiana y en estas últimas horas también se dio un pronunciamiento, pero esta vez por parte de una de las figuras del América de Cali, Adrián Ramos, quien hizo una fuerte reclamación.

“No podemos dejar pasar en alto lo que estamos haciendo los futbolistas, es el momento donde nos hemos cansado, queremos que nos escuchen, tener voz y voto para las planificaciones del torneo, creo que los protagonistas somos nosotros y somos los últimos que tienen en cuenta", comenzó diciendo el artillero 'escarlata' en rueda de prensa.

Además, 'Adriancho' continuó y dijo que "para que el fútbol colombiano sea más competitivo, deben mejorar muchas cosas y a partir de allí tener mejores condiciones para los futbolistas, que no nos pasen más por encima, estamos cansados y les pedimos que por favor se sienten, negocien con nosotros y tomemos todos decisiones, para que el fútbol colombiano mejore".

Ramos no paró con sus peticiones y agregó: "que seamos más competitivos y no estemos hablando cada vez que se compita a nivel internacional de fracasos, porque si no nos tienen en cuenta a nosotros, que somos los protagonistas va a ser muy difícil, entendemos que cada quien en su rama, pero estamos cansados por todo lo que hemos pasado y ya es el momento que ellos nos escuchen, no estamos pidiendo nada del otro mundo, simplemente tener voz y voto como la tienen ellos y que el fútbol colombiano mejore. Espero que en este plazo que tenemos de para, podamos reflexionar y sentarnos a negociar, escucharnos a nosotros los futbolistas, para que tengamos un mejor futbol”.

¿Qué más dijo Adrián Ramos?

“Al igual que ellos queremos ganar, pero esto es un trabajo en equipo para mejorar el fútbol colombiano a nivel internacional y de selecciones, hay que sentarse a escuchar a los jugadores, solamente pedimos eso y que tengamos voz y voto, así todos vamos hacia adelante, porque por ahora no lo han hecho, no nos quieren escuchar”.