Adrián Ramos y una icónica carrera de 19 años como profesional: sacrificios, anécdotas y logros

El pasado lunes 20 de marzo, el delantero y referente del América , Adrián Ramos , cumplió 19 años de carrera desde su debut profesional en 2004, cuando vistiendo los colores del conjunto ‘escarlata’ se enfrentó al Deportivo Cali, en la Liga del fútbol profesional colombiano.

En una charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el jugador de 37 años se refirió acerca de este hito, haciendo énfasis en sus inicios y lo que fue todo el proceso para llegar hasta donde hoy está, y cumplir todos los sueños y metas que tenía cuando empezó a jugar al fútbol.

“Me acuerdo de mis comienzos y más cuando juegas con chicos que tienen esa edad y miras todo el recorrido que se ha hecho. Me siento orgulloso de poder seguir compitiendo y más en el club que me dio la oportunidad de empezar como profesional, y los disfruto, a Dios gracias por el privilegio, a los equipos que me dieron la oportunidad y el hincha que me apoyó en toda mi carrera”, dijo Adrián Ramos inicialmente.

Seguido a una gran anécdota, en la que reveló lo que fue su primera cantidad de dinero recibida por ejercer esta profesión, confesando en lo difícil de la situación, después de que su padre falleciera en su infancia: “La verdad ha sido una lucha por todo lo que fue nuestra niñez, más que todo junto a mi hermano, pero mi mamá siempre estuvo ahí presta para luchar y sacarnos adelante. Y yo creo que eso se lo heredé, lo vi como ejemplo y gracias a Dios poder responderle a todo lo que me ha dado”.

Publicidad

“El primer dinero que cogí así, por decir un buen monto, fue estando en la sub-17 de Colombia, cuando me dieron el premio por haber quedado cuarto en el Mundial y lo que hice fue darle la mitad de ese dinero a mi madre. Era la primera vez que recibíamos tanta plata junta en un solo tiro, para mí esto fue abrir los ojos, para ver que a través del fútbol más allá de la pasión podía ayudar a mi mamá y hermano”, expresó Adrián Ramos.

Otras declaraciones:

¿Cuál es el análisis que hace a nivel personal después de 19 años de carrera profesional?

“El amor por este deporte, de saber que ha tocado trabajar muy duro para hacer los sueños realidad; sabemos que estos dejan enseñanzas todos los días y una vez que uno cumple un objetivo, ya se está pensando en el siguiente”.

Publicidad

¿Cumplió con sus sueños y expectativas?

“La verdad siempre tuve muchos sueños y siempre quise ir detrás de ellos, muchos de ellos los tomé por ir en busca de ellos, pero gracias a Dios he sido muy apasionado de este deporte. Me he dejado llevar por esos sueños, de pronto no todos se lograron, pero me quedo con todo lo que he podido vivir”.

¿Qué viene para Adrián Ramos?

“Ahorita estamos en una etapa donde toca dar un siguiente paso y para mí lo más importante es cómo me siento y cómo estoy para competir y ayudar al equipo, espero ser sincero conmigo mismo. Tengo contrato con América hasta diciembre y ahí miraremos cómo me siento para tomar una decisión. Me gusta el tema de dirigir como entrenador, estar en el verde”.