No, gracias.

¡Agéndese! Dimayor dio a conocer la programación de la segunda fecha de la Liga Águila Pese a que aún no inicia la Liga Águila II-2019, ya se conoció en qué días y horarios tendrá lugar la segunda fecha del torneo, donde destacan partidos como Tolima vs. América y Millonarios contra Once Caldas.