Águilas Doradas respondió a las declaraciones de Andrés Cadavid: "Se ha impuesto una denuncia"

Este miércoles comenzó agitado con noticias relacionadas al fútbol colombiano, pero no precisamente por cosas relacionadas al juego. La victoria del Deportivo Independiente Medellín frente a Águilas Doradas, por 2-1, ha generado varias reacciones.

El que comenzó fue Andrés Cadavid, quien grabó un video para sus redes sociales, donde hacía una denuncia hacia José Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas, por una presunta intimidación. "Ey, hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano. ¿Hasta cuándo? Nos va a bravear después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta", fueron las palabras del defensor antioqueño.

Publicidad

Inmediatamente, la cuenta oficial de Águilas Doradas sacó un comunicado en sus redes sociales, en el que se refieren a las declaraciones hechas por Cadavid.

"Talento Dorado S.A., rechaza categóricamente las graves acusaciones que ha hecho el señor Andrés Felipe Cadavid Cardona en sus redes sociales, finalizado el partido entre Independiente Medellín y Águilas Doradas, sobre nuestro director deportivo, el señor José Fernando Salazar. Estas gravísimas denuncias, lesionan no solo la dignidad de la persona, sino también laceran un proyecto deportivo construido con tesón y dedicación, y atentan contra el desarrollo e imagen del fútbol colombiano".

"Ni el señor José Fernando Salazar, ni algún miembro de su familia, cuenta con esquema de seguridad y/o escoltas, el acompañamiento en los partidos siempre es de personal de logística y de la Policía Nacional. Respecto a lo acontecido, se ha impuesto una denuncia penal ante las autoridades competentes por injuria agravada, pues lo que asevera Cadavid, menoscaba a la persona, causándole daños morales dado que se atenta contra su reputación y violenta su derecho fundamental al honor, las autoridades competentes se encargarán de aclarar la situación", agregaron.

✍️Comunicado oficial Águilas Doradas ✍️ pic.twitter.com/HtxgH8wLGr — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) November 23, 2022

El nombre de Fernando Salazar también salió a relucir en la rueda de prensa, posterior al encuentro, cuando uno de los periodistas le comentó al entrenador Leonel Álvarez que: "Algunos recogebolas hicieron la denuncia en la transmisión de que Fernando Salazar (accionista de Águilas Doradas) les habría ofrecido $1.000.000 a cada uno para que manipularan el tema del trabajo de un recogebolas en favor de Águilas".

Publicidad

La respuesta del adiestrador fue clara: "¿Tienes pruebas? Debes tener pruebas para poder hablar de ese tema. Yo me abstengo porque la verdad creo que eso no lo hace nuestro presidente y también he visto jóvenes mentir mucho. Entonces también tienes que escuchar la otra parte. A mí me queda muy difícil eso, hay que preguntarle al presidente".

Habrá que esperar que sucede en los próximos días, respecto a estas declaraciones y la denuncia impuesta. Mientras tanto, Andrés Cadavid y Fernando Salazar se preparan para el desenlace de la Liga del fútbol colombiano.