Águilas Doradas se une a las voces de protesta por el grito de "esclavo" de Álex Mejía a Marco Pérez

"Desde Talento Dorado rechazamos de manera contundente las palabras ofensivas y racistas que recibió nuestro jugador Marco Pérez, por parte del señor Alexander Mejía, quien fuera un referente del fútbol nacional, incluso disputando un mundial con la selección mayor. Todo esto ocurrió en el juego por la fecha 11 de la Liga, entre Unión Magdalena y Águilas Doradas". Así el equipo antioqueño rechazó la palabra "esclavo" que le dijo Mejía a Pérez, en un momento del duelo del fin de semana pasado en el balompié profesional colombiano.

La denuncia la hizo el delantero en la rueda de prensa posterior al triunfo 3-1 de los samarios, que hicieron un buen compromiso en la ciudad de Santa Marta. El chocoano pidió asistir a la rueda de prensa a su técnico Lucas González y allí se dio toda su disertación con respecto a lo sucedido en la cancha del estadio Sierra Nevada.

"Buenas noches, con respecto a lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al 'profe' (Lucas González) que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar a

En la misma nota oficial del club Águilas Doradas se leyó que "el jugador del elenco samario hizo alusión al color de piel (de Pérez), trayendo a colación una página no grata de la historia humana, además de ofender no solo a una persona y una institución, sino también mancillando la honra de la gran multiculturalidad de un país como Colombia. Estas palabras también hieren a los cerca de 10 millones de afrocolombianos que hoy tiene nuestro país".

Publicidad

El comunicado remató con que "acciones como las del señor Mejía, racistas, ofensivas, discriminatorias y segregadoras, no ayudan en nada al fútbol colombiano, por el contrario, se convierten en disparadores para ampliar las brechas, que hoy por hoy, como sociedad nos separan".

Hasta ahora, ni Alexander Mejía, ni el Unión Magdalena se han manifestado con respecto a este caso, que resultó ser de lo más polémico de la última fecha jugada en el balompié de nuestro país.