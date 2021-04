Águilas Doradas vs Chicó: Esto dicen las reglas del fútbol sobre el número de jugadores en la cancha

Águilas Doradas jugará este domingo con siete futbolistas frente al Boyacá Chicó , debido al elevado número de contagios que tiene en su plantilla profesional, así como algunos otros que están lesionados.

El equipo antioqueño le solicitó a la Dimayor que aplace el encuentro por dicha contingencia, pero esto fue denegado por la máxima autoridad del fútbol colombiano.

El hecho ha llamado la atención de propios y extraños, pues pocas veces se ha dado una situación como estas, en los más de 70 años de historia que tiene nuestro balompié.

Carlos Bejarano, arquero de Águilas Doradas: "somos siete jugadores a los que nos toca la guerra"

Así, la pregunta que más se hacen es si Águilas Doradas se puede presentar en la cancha con solo siete jugadores.

La regla número 3 del IFAB dice que "disputarán los partidos dos equipos, cada uno de ellos con un máximo de once jugadores (…) El partido no comenzará ni proseguirá si uno de los equipos dispone de menos de siete jugadores".

Y agrega: "Si uno de los equipos acabara con menos de siete jugadores debido a que uno o varios de ellos hayan abandonado voluntariamente el terreno de juego, el árbitro no estará obligado a detener el juego y se podrá otorgar ventaja. Sin embargo, el partido no deberá reanudarse una vez que el balón no esté en juego si un equipo no cuenta con siete jugadores como mínimo".

Así, habrá que esperar a ver qué ocurre este domingo en la cancha del Alberto Grisales, en donde antioqueños y boyacenses se darán cita para un juego que puede definir la suerte del equipo que descienda a segunda división, entre Chicó y Pereira.