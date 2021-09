Junior de Barranquilla regresará a su ciudad con el deber cumplido, tras derrotar 1-2 a Águilas Doradas, este sábado, en la undécima jornada del fútbol colombiano.

Los goles de los 'tiburones' fueron obra de Fabián Sambueza, a los 58', y Luis 'Cariaco' González, a los 61', para sentenciar el triunfo a su favor. El tanto de los locales llegó tras un autogol de Walmer Pacheco, que nadie se esperaba, sobre los 79'.

El compromiso inició con César Arias sufriendo una durísima lesión en su hombro, al caer mal tras no poder rematar bien la pelota. No se conoce aún el estado del atacante y el club no se ha pronunciado hasta el momento.

La primera mitad fue muy cortada por las faltas que se cometieron y no fue hasta el segundo tiempo en que las alegrías llegaron.

Primero fue Sambueza, quien remató con su pierna derecha para inflar la red que defendió Juan David Valencia, que tres minutos después hizo todo lo posible para evitar que 'Cariaco' pusiera el segundo de la tarde para los de la 'arenosa', pero el balón pasó la raya de gol.

A partir de ese momento, Junior bajó la guardia y Águilas tomó un segundo aire y consiguió el descuento tras un error defensivo de Pacheco, quien mandó a guardar la pelota en su propia puerta, tras cabecear la esférica en su afán de rechazar.

En el tiempo de reposición, y con los antioqueños buscando la igualdad, tras una jugada dividida, los jugadores se fueron a los agarrones e insultos, pero la situación no pasó a mayores.

Con este triunfo, Junior ya es sexto parcialmente en la tabla de posiciones y llegó a 17 unidades, mientras que Águilas es puesto 13 con 13 puntos y tiene que ganar en la próxima fecha, cuando enfrente a Millonarios.

Por su parte, los barranquilleros recibirán a Patriotas y querrán seguir sumando de a tres, en la Liga colombiana.