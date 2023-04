Águilas Doradas no afloja: venció 2-0 a Boyacá Chicó y es líder la liga del fútbol colombiano

En el estadio Alberto Grisales, Águilas Doradas jugó bien y le ganó 2-0 a Boyacá Chicó, en un juego que le dio cierre a la jornada dominical de la liga del fútbol colombiano. Marco Pérez y Jesús Rivas fueron los encargados de darle los tres punto a la escuadra de Rionegro.

El juego inició con el control de la pelota del equipo loca que poco a poco se fue acercando al arco 'ajedrezado' y al que llegó con cierto peligro al minuto 18. Johan Caballero le filtró un balón a John Fredy Salazar, que sacó un derechazo bien controlado por el arquero Rogerio Caicedo.

Los antioqueño mantuvieron los embates en área contraria y al 27' le pitaron un penalti a favor. Sebastián Tamara le hizo una zancadilla a Jesús Rivas y el juez sancionó penalti desde los doce pasos. Marco Pérez no desaprovechó y puso en venta a los de casa.

Por su parte, los de Tunja no encontraron los caminos y no generaron mayor peligro, de hecho, apenas lanzaron unos centros que no terminaron en ocasiones de gol. Fue así como los 'Dorados' se fueron ganando al descanso.

Para la segunda parte, la visita salió con mayor aire en la camiseta, pero en ningún momento incomodó al golero José Contreras. Los dirigidos por Lucas González le apostaron a mantener el orden y a través de las transiciones rápidas generar peligro.

Y es que al final la formula le salió a la perfección a los 'dorados'. Al 81', luego de un ataque de los boyacenses, lanzaron un balón en profundidad para Jorge Rengifo, que se la dejó servida a Jesús Rivas que definió con un buen remate de pierna derecha.

Sobre el final, los dirigidos por Mario García buscaron con toda al menos el tanto del descuento, pero este no llegó, pues los de Rionegro mostraron una vez más su seguridad en la zaga posterior. No hubo tiempo para más y el local demostró una vez más su equilibrio a la hora de jugar.

Este resultado, deja como líder a Águilas Doradas con 28 puntos y a Boyacá Chicó tercero con 21 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar Águilas Doradas y Boyacá Chicó por la Liga 2023-I?

El próximo miércoles 19 de abril, a las 8:00 p.m., los boyacenses recibirán en casa al América de Cali y el viernes 21 de abril, a las 7:40 p.m., los antioqueños visitarán al Deportivo Pasto.