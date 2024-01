Agustín Julio: “Andrés Marmolejo siempre quiso jugar en Santa Fe; todos conocemos sus condiciones”

La llegada de Andrés Mosquera Marmolejo a Independiente Santa Fe ha caído muy bien para el entrono ‘cardenal’, teniendo en cuenta que el guardameta tiene amplio recorrido, experiencia y hasta sello de Selección Colombia. Es por eso que, en charla con Gol Caracol, Agustín Julio se refirió al nuevo fichaje capitalino y la manera en la que cree encajará bajo los tres palos, que un día él custodió de gran manera.

Además, el ahora guardameta retirado y que en su momento fue gerente deportivo de los ‘leones’, confesó varios secretos, en los que reveló estuvo a muy poco de fichar a Marmolejo en el pasado, por un precio muy bajo, pues la intención del guardameta siempre fue arribar a Santa Fe.

“En la época de presidencia de Juan Andrés Carreño, Andrés Mosquera yo lo tenía fichado para Santa Fe y por una cifra muy baja. Desgraciadamente el presidente ya tenía dos arqueros y me tocó decirle a él que no. Siempre quería jugar en Santa Fe, ya era jugador libre, había rescindido su contrato en el equipo donde estaba y desgraciadamente no se pudo”, indicó inicialmente Agustín Julio, en charla con Gol Caracol.

Sumado a eso, el ahora arquero retirado también detalló lo que fue la llegada del exIndependiente Medellín, enfatizando en que está a la altura de los tres palos santafereños: “Marmolejo tiene las condiciones para estar presente en el arco de Santa Fe, es un arquero de Selección Colombia, que es importantísimo que todos los arqueros que en su momento han dejado en huella positiva en Santa Fe y eso es un plus que todo guardameta tiene al llegar a una institución como esta”.

Andrés Mosquera Marmolejo es una de las nuevas incorporaciones de Santa Fe.

*Otras declaraciones de Agustín Julio:

¿Qué cualidades destaca en Andrés Mosquera?

"Primero es un arquero líder, y los arqueros que lleguen a Santa Fe se caracterizan por ser líderes. Es buen atajador, muy ágil; sí tiene 34 años, pero me parece que tiene una vida propicia, la madurez y la experiencia. Desgraciadamente no se dio lo del título con Medellín, pero todos conocemos de sus condiciones y esperemos que pueda retomar ese nivel que lo llevo a la Selección Colombia y ser nominado como uno de los mejores del país".

¿Ha hablado con Marmolejo sobre su llegada?

“Yo mantengo comunicación con él, hemos hablado últimamente, no por la llegada a Santa Fe, sino por el futuro y su lesión. Yo a él le hablo de la hinchada, porque la de Santa Fe es incondicional, es similar a la del Medellín, hablando de proporciones, es sufrida, que exige, pero va al estadio, no es una hinchada violenta como la del rival de patio y eso siempre la ha caracterizado, que son gente que exige, pero a la vez van al estadio. Ya es hora que con la bendición de Dios se pueda levantar la décima estrella”.

El arco de Santa Fe…

“Después de Leandro Castellanos creo que hemos tenido muchos baches en esa posición y ya es hora también de que se apersone un arquero como lo es Andrés Marmolejo”.