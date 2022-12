Agustín Julio: “Los hinchas de Millonarios me amenazaron de muerte, por eso me fui de Santa Fe”

La dura confesión la hizo el exarquero durante una entrevista con los medios oficiales del cuadro ‘cardenal’. Aseguró además que hoy en día los seguidores azules lo siguen insultando.

Agustín Julio es toda una insignia en Independiente Santa Fe. Casi 400 partidos, en cuatro ciclos diferentes, con el buzo del ‘expreso rojo’ lo avalan. Por eso, este sábado los hinchas del equipo que hoy en día dirige Harold Rivera se deleitaron con las anécdotas del exarquero cartagenero.

Sin embargo, uno de los relatos más duros durante la charla, se vivió cuando Julio explicó uno de los motivos por los que durante su carrera tuvo que dejar la institución ‘cardenal’, después de que hubiera debutado con Santa Fe en 1995.

“Las veces que me tocó irme fue siempre a préstamo. Nunca gané plata con mis transferencias. Siempre el que ganó fue Santa Fe. No era que uno se quisiera ir o estuviera abandonar al equipo. Me hubiera gustado jugar hoy en día, en la actualidad es diferente, al futbolista le queda dinero”, afirmó.

De hecho, se refirió a la primera vez que se vio obligado a salir del cuadro ‘cardenal’. Cuando, en el año 2000, pasó a Junior de Barranquilla debido a que, según Julio, recibió amenazas por parte de hinchas de Millonarios.

“Un día me tocó ir hasta la finca, en el norte, del otro equipo de la ciudad. Allá estaba jugando el Cóndor –el equipo filial de Santa Fe en aquel entonces-. Apenas llegué tuve problemas con los hinchas de Millonarios. Se armó tremenda pelea con la barra brava. A ellos los estaba dirigiendo el ‘Chiqui’ García. Después de eso empezaron llegar panfletos a mi casa, diciendo que me iban a matar. Por eso me fui a jugar con Junior”, señaló.

Inclusive, Julio sostuvo que hoy en día sigue siendo objeto de improperios por parte de los seguidores albiazules. “Me siguen insultado. Pero como no se les puede decir nada, me toca tirarles besitos para que no digan que los estoy humillando”.

Eso sí, al final el exarquero ‘cardenal’ no dejó escapar la oportunidad y aseguró: “Santa Fe ha sido superior en estos últimos clásicos que Millonarios, eso es lo que cuenta y lo que a uno lo deja satisfecho”.