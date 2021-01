"Agustín Palavecino le pidió al Cali que estudiara la oferta de River Plate"

En las últimas horas se conoció que River Plate está interesado en Agustín Palavecino , jugador que hace parte de la plantilla del Deportivo Cali desde hace dos años, cuando el equipo caleño le apostó por el argentino.

Fútbol colombiano: Junior y América jugarán el partido más atractivo de la tercera jornada

Precisamente, para aclarar un poco la situación actual de la negociación entre los 'azucareros' y el equipo de la 'banda cruzada' Marco Aurelio Caicedo, presidente del equipo, tuvo una charla con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

"Su contrato vence en diciembre y queremos extenderlo, estamos negociando ahí, pero no se ha cerrado y ahora está la oferta de River Plate y ya dijimos que no vamos a aceptar, porque no es correcta, no hay equilibrio ahí", confirmó de entrada el dirigente.

“Es lógico que River se fije en Agustín Palavecino, pero le pedí a la dirigencia que lo retengan”

Además, Caicedo Jaramillo aclaró que "Cali tiene el 50% de los derechos económicos, pero los derechos federativos son de nosotros 100%. Tenemos la decisión y potestad en el negocio en ese sentido"

Publicidad

Otra de las revelaciones que dio el presidente del club caleño fue que "él ha pedido que consideremos esa oferta, él es hincha de River Plate y es de Buenos Aires además", concluyó.

"La cancha de Palmira tenía mucha arena, más allá de que no se veían altibajos"

Resta esperar la resolución de la negociación entre ambas partes para conocer si Agustín Palavecino continuará en el fútbol colombiano o se irá definitivamente a uno de los equipos más importantes del continente.