Agustín Palavecino, ven, ven, ven... Gallardo confirmó el arribo del volante a River Plate

Marcelo Gallardo , entrenador de River Plate , apareció este martes en conferencia de prensa y confirmó la llegada de Agustín Palavecino , quien es figura del Deportivo Cali , al cuadro argentino. Solo faltan detalles dijo el estratega.

"Los jugadores que están sobre la mesa y están siendo evaluados para que lleguen los próximos días, se están resolviendo. Palavecino está a punto de arribar, faltan detalles, yo he hablado con él y me he comunicado, estamos a punto de concretar", contó Gallardo en rueda de prensa.

Por otro lado, el 'Muñeco', de quien se rumoraba una posible salida del club, en el que el próximo junio cumplirá siete años dirigiendo a River Plate, habló sobre su continuidad, pero aún dejó dudas.

"Hay una sensación de que tenemos que evaluar cosas y ver hacia dónde vamos, tengo que ver si estamos alienados y si hay deseo de seguir involucrándonos en este puesto, nosotros nos hemos puesto una vara muy alta y eso genera desgaste", expresó Gallardo.

"No vengo a comunicar mi continuidad, vengo a comunicar que siempre hay que evaluar lo que deja cada final de temporada. Evaluamos posibilidades en mercados que no son fáciles y momentos que tampoco lo son y más con la pandemia, tratamos de sostener lo que tenemos y ver como nos vamos armando nuevamente", añadió el estratega de River Plate.

Entre tanto, Gallardo habló del encuentro para este miércoles frente a Defensores de Pronunciamiento, duelo por los 32avos de la Copa Argentina y en el que confirmó la titularidad del colombiano Rafael Santos Borré.

"Tenemos muchos chicos y muchos lesionados, hay que ver algunas cosas. Borré y Matías Suárez irán en el ataque", reveló Marcelo Gallardo.