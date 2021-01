Agustín Vuletich: "El único objetivo es ser campeones porque Medellín es una institución grande"

Agustín Vuletich es una de las principales contrataciones de Independiente Medellín para la temporada que está a punto de arrancar. En el delantero argentino están depositadas las esperanzas del 'poderoso' para volver a tener un gran poderío goleador.

'El torero' llega con perfil bajo pero con la humildad para hacer grandes cosas en el rojo antioqueño y cumplir la única meta que tienen en mente: salir campeones. El atacante de 29 años se aferra a la imagen que dejó en otros equipos del fútbol colombiano, primero en Águilas Doradas, donde anotó nueve goles en 17 partidos, y más recientemente en Cúcuta Deportivo, dejando cinco anotaciones en 19 compromisos.

Ahora, Agustín Vuletich tiene el reto de vestir la camiseta de un equipo grande en Colombia, al que espera estar a la altura y convertirse en un fijo dentro del once titular de Hernán Darío Gómez .

¿Cuáles son sus primeras sensaciones en Independiente Medellín?

“Estoy muy contento y tratando de disfrutar todo lo que es esta nueva etapa en mi carrera, en un club grande de Colombia, que era un objetivo que yo tenía desde que llegué acá, pero conlleva una gran responsabilidad porque es un escudo muy importante, que tiene objetivos muy altos y es algo que a mí me gusta porque realmente creo que cualquier deportista le gusta entrenarse, cuidarse y competir por cosas importantes. Así que por un lado disfrutándolo porque es muy lindo representar a esta institución pero por otro lado, con la responsabilidad porque hay que ser totalmente profesional para lograr las cosas que nos estamos proponiendo".

¿Qué objetivos tiene en mente el equipo para este año?

"La verdad es que una respuesta que sería bastante corta: ser campeones y ganar todo lo que lo que se juegue, porque es una institución grande, que se ha reforzado con jugadores muy importantes también en todas las líneas, entonces escaparle a esa responsabilidad sería algo ilógico. El objetivo es ir a partido a partido, porque la realidad del fútbol a nivel mundial es que está todo muy parejo pero a su vez el escudo que llevamos es muy importante y tratar de ganar siempre es el primer objetivo".

¿Qué le pide 'Bolillo' Gómez?

"Es un técnico muy importante no solo en el fútbol colombiano sino a nivel internacional porque ha estado en Mundiales con diferentes selecciones, algo que no es normal, entonces primeramente un respeto que te lleva a que cada cosa que él te dice, tratar de asimilarla de la mejor manera porque saber que te la está diciendo alguien con tanta experiencia requiero una atención aún mayor. Y a mí personalmente no me ha pedido cosas especificas sino que está tratando de hacer hincapié en cosas más grupales. Seguramente que con el correr del tiempo él va a ir mirando y analizando lo que el equipo en cada una de las posiciones le va da dando pero en estos pocos días que estamos trabajando, tratamos de armar un equipo porque por más jugadores que hayan, primero hay que formar un equipo porque así es que se van a ganar las cosas".

¿Se considera como un reemplazo de Germán Cano?

"Por un lado tengo que ser consciente que ese hueco sería más que nada posicionalmente dentro del esquema de un equipo. No puedo venir a reemplazar a un hombre que hizo historia en este club con goles, títulos y la huella que dejó. Entonces principalmente, lo que él hizo es de admirar. Yo lo conocí profundamente a él a lo que era estar acá en el fútbol colombiano, logró algo muy importante entonces todo mi respeto porque la verdad que al margen que yo hoy esté en la posición que él estaba, para mí era algo de respetar cuando yo estaba en otra institución. Mi función acá será la misma, convertir goles, pero no puedo ponerme en esa posición de especular porque sería un error. Yo tengo que trabajar, darle al equipo lo que me pide el entrenador, lo que le sirve a mis compañeros y ojalá Dios quiera, seguramente será muy importante para todos que yo marque muchos goles y eso quiere decir que el equipo está haciendo las cosas bien. Si eso ocurre, se está mucho más cerca de ganar y de salir campeón, que es el objetivo de todos".

