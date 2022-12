“Ahora las niñas van a decirle a sus padres que quieren ser jugadoras”: Yorely Rincón

El fútbol femenino hace presencia este año en Colombia con Liga Femenina Águila-2017. La santanderana, que jugará con Patriotas, habló del significado que tiene el primer torneo profesional.

Al hablar de balompié femenino en nuestro país de inmediato se viene a la mente el nombre de Yorely Rincón, quien ha llevado la camiseta número '10' de la Selección Colombia en múltiples campeonatos internacionales.

Y al ser una de las abanderadas, Rincón es voz autorizada para opinar y dar su visión de lo que viene con el campeonato profesional.

La volante santandereana atendió a GolCaracol desde Tunja, en donde se prepara con Patriotas para la temporada 2017.

¿Qué opina del fútbol femenino en Colombia?

“Estamos muy felices, la acogida que ha tenido que tema de la Liga ha sido muy buena. Eso me hace feliz. La Liga nos puede brindar muchas facilidades, porque antes no había nada y ahora con una liga lo hay todo. Igual que un niño cuando le empieza gustar el fútbol y le dice a los papás que quiere ser jugador profesional, igual va a ser con una niña, van a haber clubes, más ligas y campeonatos. Anteriormente era juegue fútbol pero no había nada por hacer, ahora es mucho más fácil”.

¿Ya con el torneo profesional, qué sigue para el fútbol femenino en el país?

“Ahora le hace falta tiempo, ni siquiera ha comenzado la primera liga en la historia. Estados Unidos lleva más de 12 años con la liga profesional y creo que simplemente necesitamos tiempo”.

Catalina Usme dijo que lo que le hacía falta a las jugadoras femeninas era creer que eran buenas en lo que hacían, ¿qué opina de esto?

“Lo que hacía falta era la Liga. Las jugadoras no creían que era posible porque no veían un camino claro. Es muy difícil nadar contra la corriente, ahora tenemos apoyo. Tendremos la posibilidad de jugar en todas partes, pensar que te van a ver, que vas a ser profesional, que te van a pagar por jugar, la cosa cambia, la mentalidad cambia”.

¿Qué piensa de la llegada de jugadoras extranjeras?

“Muy bueno. Es lo que necesitamos. Estamos hablando de competencia y de crecer. Tener jugadoras extranjeras va a ser que los focos de los otros equipos se fijen en nosotros, y que poco a poco la Liga colombiana brille afuera”.

¿Cuáles son sus expectativas con Patriotas?

“Campeonas, nosotras tenemos equipo para ser campeonas, y es lo que quiero ser”.

¿Qué les puede decir a las jugadoras que quieren entrar al fútbol profesional?

“Que hay que trabajar, nada llega fácil. Hay que tener disciplina, pasión y constancia. Ser profesionales no es que nos paguen simplemente, es demostrar día a día que es la que más trabaja y tiene constancia. Eso es lo que hace que llamen a una persona profesional.

Entrevista realizada por Laura Correa/ Especial para GolCaracol.com