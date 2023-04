"Ahora no hay estadio para que Nacional juegue en la Copa Libertadores"

"Rechazamos de manera individual, en los hechos que sucedieron ayer (domingo) y que hoy hay 8 personas capturadas que serán judicializadas y que seguramente se les aplicará por parte de la administración distrital las sanciones establecidas en la ley del fútbol", así inició su intervención en el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', el Secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, sobre los hechos violentos en el Atanasio Girardot entre hinchas de Nacional y la Policía.

El mandatario en la conversación con los periodistas fue consultado sobre si se va a jugar el partido contra el América, debido a la determinación que tomó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de no prestar el escenario deportivo hasta que no haya medidas de seguridad pertinentes. Recordemos que los 'verdolagas' también jugarán Copa Libertadores el jueves contra Melgar de Perú.

"No hay otro camino que no sea el diálogo, esa es la solución. Los únicos que podían evitar este tipo de disturbios eran los directivos de Atlético Nacional. Hoy, a esta hora no hay estadio para Atlético Nacional en Copa Libertadores", pronunció Ramírez a la mesa de periodistas.

De otro lado, en charla con Noticias Caracol sobre el mismo asunto, el Secretario de Gobierno de Medellín agregó: "Eso es un tema que está en el limbo, eso lo tenemos que definir mañana (martes) antes de la medianoche, ya que mañana a la medianoche debe ser entregado el estadio a la Conmebol, es un tema que aún no está claro, el alcalde encargado con directriz del alcalde que se encuentra por fuera van a tomar la decisión".

Igualmente fue consultado sobre la relación de la alcaldía de Medellín con Atlético Nacional y si es una buena idea que se juegue contra América de Cali en otra ciudad del país.

"Llevarse el partido a otra ciudad era llevar un problema a otra ciudad. El problema en sí mismo no es solo lo que pasó ayer (domingo). Lo que pasó es totalmente rechazable, repudiable, pero en el marco de todo nosotros venimos desde el año pasado. En mesas de conversación, tanto con las barras como con las directivas de Nacional y hemos visto en todo momento en estas mesas una actitud de arrogancia. Los dirigentes de Nacional, apelando a descalificativos en todo momento, sea haciendo señalamientos muy graves. Además, delictuales que los invito a haber denunciado", dijo.

"Aquí se trata de hablar de responsabilidad. Claro y él tenía la responsabilidad de evitar que lo de ayer (domingo) no pasara porque entonces no nos podemos poner aquí todo el torneo y toda la Copa libertadores, reventándole la cabeza a unos muchachos", concluyó Juan Pablo Ramírez.