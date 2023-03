"Ahora quieren mancillar la dignidad de Daniel Cataño haciendo shows, es inentendible"

Una nueva polémica se abrió en el fútbol colombiano, después de que el jugador Daniel Cataño, de Millonarios, fuera notificado por las autoridades de la ciudad de Ibagué de una citación pendiente por el caso de la agresión del hincha Alejandro Montenegro, el pasado 12 de febrero en el estadio Murillo Toro. Tras finalizar el partido frente a Tolima, que al fin se pudo realizar, en el propio camino al camerino se realizó la diligencia, que molestó al volante y que ha generado opiniones durante este jueves.

Ante esa situación, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con Manuel Archila, abogado del tradicional equipo bogotano, quien comenzó diciendo que "es imposible entender lo sucedido. No solamente han querido agredir al jugador, sino que ahora quieren mancillar su dignidad, haciendo shows, con procedimientos que son inentendibles".

El abogado también explicó las razones por las que desde los entes del gobierno de la capital tolimense no se habían podido comunicar con el volante antioqueño. "En los días posteriores a la agresión a Cataño, un funcionario (de Millonarios) recibió en su correo una notificación para el jugador, para que asistiera a una diligencia de policía, venía de una cuenta de Gmail sin identificación. Nuestro funcionario respondió que no era él, el que debía entregar ese mensaje y que la comunicación debía hacer a Millonarios. Ahí, les decimos a estos funcionarios de Ibagué que hicieran la solicitud para levantar el habeas data del jugador, porque no podíamos entregar sus datos privados de los jugadores. Nunca lo hicieron así, me parece que como lo decían es un show mediático", agregó Archila.

En las últimas horas se dieron reacciones en redes sociales entre los seguidores de los albiazules y también al interior del club existe malestar.

"Nosotros realmente no vemos hasta el momento mayor riesgo para el jugador, nos parece que hay es una violación a su dignidad. Creemos que él actuó en legítima defensa, inmovilizó al hincha que lo violentó y se retiró del lugar. Así no puede proceder nada en de Cataño. Pensamos más bien que esto amerita acciones disciplinarias e incluso penales por un actuar sospechosos de la actuación municipal. Es muy curioso todo, como si todo hubiera sido un montaje para afectar al jugador", complementó Manuel Archila.

Ese episodio relacionado con Daniel Cataño, terminó de empañar un partido en el que se promovió la paz en las tribunas y que, a decir verdad, se jugó a buen ritmo, con posibilidades de anotar y con Tolima buscando los tres puntos. En Millonarios, la figura fue el arquero Juan Moreno.