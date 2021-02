Al Atanasio vuelven hinchas de Atlético Nacional: “Ingresarán 30 músicos para tocarle al equipo”

Para la octava fecha de la Liga colombiana, el domingo 21 de febrero, Atlético Nacional enfrentará a América de Cali , uno de los clásicos del balompié local, que tendrá la presencia de público, en el estadio Atanasio Girardot.

Han sido meses de espera, en los que los hinchas no han podido alentar a sus equipos presencialmente. Sin embargo, esa espera terminó, al menos, gracias a la noticia que entregó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Y es que en el clásico de los ‘verdolagas’ frente a los ‘diablos rojos’, el próximo domingo, entrarán 30 hinchas del ‘verde de la montaña’, según le contó Muñoz a GolCaracol.com.

¿Cómo toma la información entregada por Daniel Quintero?

“Con mucha ilusión y expectativa que esto pueda significar, que en algunos meses podamos ir regresando paulatinamente al estadio. El alcalde hace unos días nos dio su palabra y cumplió. Eso es importante porque nosotros también como hinchas hemos tenido dificultades y agobios. Somos de los pocos grupos sociales que no hemos vuelto a la normalidad”.

¿Por qué están agobiados los hinchas?

“Hay un montón de cosas que se desprenden de la actividad barrista. Hay muchos muchachos que con esto obtienen el sustento, por el trabajo logístico, por emprendimientos y todo eso se ha detenido. Y a nivel mental, porque ver a Atlético Nacional significa mucho para nosotros en términos de estado de ánimo, de ocupación, psicológicamente; tenemos una gran dependencia por el equipo. Muy poca gente se interesó por nosotros, solo podría mencionar a algunos directivos del equipo, con esto vemos que gente de la administración local se preocupó por nosotros como actores sociales”.

¿Cuántos hinchas van a entrar al Atanasio?

“Los mismos 30 que entraron del Independiente Medellín. Ingresarán 30 de los músicos principales ahí para tocarle al equipo”.

¿Para el ingreso deben presentar prueba negativa, usted va a entrar?

“Con respecto a la prueba, solamente hasta este martes a las 10:00 a.m., sabremos cuáles son los requisitos que se nos piden, en la reunión de comisión, seguridad, comodidad y convivencia. Yo no voy a ingresar. Debo ser honesto y este es un ejercicio para los músicos; no haría bien en quitar un cupo a uno de los muchachos.”.