"Al 'Bolillo' Gómez le gustan los retos como el de Junior, él no se esconde, es un ganador"

Junior de Barranquilla siempre tendrá la atención de propios y extraños en el ambiente del fútbol colombiano, por su condición de equipo grande y representativo del país. En cada temporada, además de todo, sus directivos hacen contrataciones relevantes de jugadores y también de entrenadores. Para este 2023 y tras una crisis de resultados salió Arturo Reyes y llegó al banquillo el experimentado Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, con quien los resultados han ido mejorando, con los 'tiburones' ubicados en la décima casilla con 18 puntos y tiene opciones de clasificar al grupo de los ocho.

Y en las últimas horas, el histórico Carlos 'el Pibe' Valderrama habló del 'Bolillo', del presente de Junior y de lo que viene para el cuadro barranquillero. Acá lo que habló el eterno '10' de la Selección Colombia con Carlos Toncel.

"Una sorpresa, porque yo había hablado con el 'Bolillo' Gómez y le había dicho que cuándo nos vamos a ver y el 'Bolillo' me decía que la vaina estaba jodida le tocaba viajar de allá para acá, yo estaba de viaje. Pero bueno, cuando el volumen baje va a haber sorpresa. Y le dimos la sorpresa ahora", dijo Valderrama sobre la visita al entrenamiento de los junioristas.

*El cariño por el 'Bolillo'

"Bese al 'Bolillo'. Tenía rato que no lo besaba, pero lo besé, pero vi el ambiente bien, los muchachos, bien. Cuando uno llega a un ambiente y hay risas, es porque el ambiente está bueno. Entonces la gente está firme otra vez".

*El contacto con los jugadores

"No les dije nada en especial a los jugadores, solamente fui a visitar al 'Bolillo'. Hoy le di la bienvenida al 'Bolillo', no se la había dado personalmente. Y a los muchachos; los muchachos ya me conocen. Entonces hay que tirar para adelante. Faltan 12 puntos para entrar al octagonal después, cuando uno entra al octagonal; cualquier cosa puede pasar".

*Didier Moreno y su presente

"Felicité a Didier. Lleva 4 años en el equipo. Cuando uno es malo, no dura ni un año y él lleva cuatro años en el equipo. Son momentos. Cuando la cosa anda mal, cogen a alguno. Pero se equivocaron, cogieron al que no era".

*Junior y su clasificación

"Hay que ganar y ellos lo saben. Faltan 12 puntos. Ese es el lema mío. Faltan 12 puntos, faltaban 18. Ahora faltan 12. Hay que seguir ganando. El lema mío es ese. Que ha mejorado; sí, el equipo ha mejorado. Uno gana y va mejorando. Entonces, vamos bien, hasta ahora vamos bien".

'Bolillo' Gómez, de 'tiburón'

"Hoy la mejor decisión que pudo haber tomado Junior fue haber traído al 'Bolillo'. El 'Bolillo' fue al campeonato Mundial con Honduras, con Colombia. con Panamá. ¿Cuántas veces ha ido Panamá al Mundial? Una sola vez. La cosa es que a él le gustan estos retos. Porque 'Bolillo' no se esconde. Otro técnico dice Junior de último, no yo por allá no voy. Pero él no, es un ganador".

*Con reportería de Carlos Toncel - @Ctoncels

Corresponsal Gol Caracol Barranquilla